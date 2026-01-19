El apagón del 2G obligará a adaptar para emergencias ascensores de Castellón
Desde el sector apuntan que los elevadores instalados a partir del 2015 suelen tener la conexión adecuada pero son los menos.
El 90% del parque total podría requerir modernizarse.
Muchos ascensores de Castellón se encuentran en pleno proceso de migración de la red 2G a la 4G ó 5G. El objetivo es garantizar que no se corra ningún riesgo y que la comunicación de emergencia al pulsar el botón de llamada funcione en caso de necesitar activarla al quedar personas atrapadas en su interior. Es un problema colateral que se afronta ya este 2026 y hasta el 2030, periodo en el que quedará obsoleta por completo el 2G, progresivamente, según la fecha marcada por la compañía contratada para la línea telefónica.
En Castellón podrían precisar ser sustituidos los dispositivos de unos 16.632 elevadores: en torno al 88% del total (18.964), casi nueve de cada diez. Es la cifra, según el Registro de la Conselleria de Industria (a 14 de enero del 2026) de los ascensores instalados antes del 2015, teniendo en cuenta que son los que en general utilizaban redes más antiguas como la 2G.
Los antiguos dispositivos para realizar una llamada telefónica cuando una persona queda atrapada deberán renovarse con 4G
Actualización en marcha
Desde una compañía castellonense, Casel Elevadores, su gerente, Fernando Puig, explicó que «los nuevos ascensores ya llevan incorporado el dispositivo 4G y en el resto se va a efectuar una adaptación paulatina. Actualmente, tenemos en ruta nuestro equipo de mantenimiento para ir revisando e identificando aquellos elevadores con 2G y así poder sustituirlo para que todo quede listo cuando ya deje de funcionar esta conexión».
«Al final -valoró Puig- se trata de un asunto de obsolescencia que está en marcha ya en toda Europa, con unos plazos que varían según el país y la compañía.Esta falta de homogeneidad obliga al sector a anticiparse para evitar incidencias cuando las redes dejen de dar servicio». Este proceso responde a la necesidad de las operadoras de actualizar sus redes hacia tecnologías más eficientes como el 4G y el 5G; y afectará no solo a ascensores sino también a móviles antiguos que puedan quedar en los hogares.
«Aunque el apagado del 3G está previsto con carácter más inmediato, el 2G se mantiene de momento activo en muchos países debido a su uso extendido en sistemas críticos, entre ellos las llamadas de emergencia de los ascensores. De hecho, se estima que en el parque de ascensores español alrededor del 95% de los dispositivos de comunicación de emergencia funcionan actualmente sobre redes 2G», detallan fuentes del sector.
En cifras
- 2026 y 2030: Movistar prevé el apagón del 2G en el 2026; y Orange y Vodafone, en 2030.
- 500 euros: El coste de renovar el antiguo dispositivo de cobertura 2G a uno de 4G varía según marca, etc. pero de media va de 500 a 600 €.
Cumplir con la normativa
Los ascensores con 2G que no hayan actualizado su sistema de comunicación no podrán realizar llamadas de emergencia, lo que supondría un incumplimiento normativo y un riesgo para la seguridad de los usuarios. «La solución pasa por la sustituir los actuales gateways 2G por dispositivos compatibles con 4G, tecnología que garantiza continuidad a medio y largo plazo. Esta actualización tiene un coste por ascensor, según el tipo de instalación y dispositivo. Una parte importante del trabajo estará en adaptar ascensores ya en servicio, incluidos los de terceras marcas», apuntaron desde Casel.
En su caso, añadió, «ya se ha empezado con el proceso y estamos instalando equipos de comunicación de nueva generación, como el dispositivo GSR de Nayar, que ya es 4G, cumple la normativa vigente y está preparado para el escenario post 2G. Esta actualización forma parte de una estrategia preventiva para evitar urgencias de última hora cuando el apagón sea efectivo». Con todo, «no es una alarma inmediata, pero sí un cambio estructural que requerirá planificación, inversión y coordinación entre propietarios, mantenedores y empresas instaladoras». Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Castellón y Valencia, su presidente, Sebastián Cucala, explicó que no tienen aún información y van a asesorarse para informar a las comunidades de vecinos.
Según la compañía, el plazo de adaptación varía entre este 2026 y el 2030
Qué hacer si te quedas atrapado en el ascensor...
La Federación Empresarial Española de Ascensores, en su web, ante cualquier incidencia en un ascensor, recuerda siempre estos principios básicos:
- Mantén la calma. El ascensor está diseñado para quedarse parado en condiciones de seguridad si surge un problema. La cabina tiene ventilación y no te faltará el aire.
- No fuerces las puertas ni intentes salir por tus propios medios. Acceder al hueco o salir entre pisos es extremadamente peligroso. Espera siempre a los profesionales
- Si el ascensor dispone de ello, utiliza el sistema de alarma y comunicación bidireccional (botón de alarma y módulo de comunicación con la central de rescate).
- Si el ascensor no dispone de sistema de comunicación bidireccional, pulsa el botón de alarma (sirena) y hazte oír con otros vecinos o usuarios para que estos den el aviso a la empresa o a un servicio de emergencia. También puedes usar tu propio teléfono en caso de que dispongas de él y llamar al 112 o al número de teléfono que figure en la cabina.
- Sigue las instrucciones del personal especializado (centro de atención, técnicos conservadores, bomberos o servicios de emergencia).
- Solo personal acreditado o los servicios de emergencia pueden acceder al hueco del ascensor o hacer maniobras de rescate. La nueva ITC deja claro que nadie que no sea técnico conservador habilitado, policía o bomberos debe intervenir en la instalación.
*Si no hay señal, puedes golpear levemente la puerta a intervalos para pedir ayuda.
