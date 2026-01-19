Borrasca Harry: Almassora activa medidas especiales por la alerta naranja ante el fuerte temporal marítimo

El Ayuntamiento de Almassora ha activado un amplio dispositivo preventivo tras la declaración del nivel naranja por fenómenos costeros en Castellón, ante la previsión de un temporal marítimo con olas que pueden superar los cuatro metros como consecuencia de la borrasca Harry, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

Activación del Cecopal

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) ha puesto en marcha distintas medidas preventivas, adaptando servicios y reforzando recursos municipales para hacer frente a posibles incidencias derivadas del fuerte oleaje y el viento.

Imagen del Cecopal reunido esta tarde en Almassora. / Ayuntamiento de Almassora

Cambios en el transporte público y escolar

Entre las medidas adoptadas, el transporte escolar contará con un recorrido alternativo, con parada única en la playa, situada en el aparcamiento del parque del Pitillo.

Del mismo modo, el bus urbano también modificará su itinerario, con paradas centralizadas en los aparcamientos del parque del Pitillo y del parque de la Tramuntana, con el fin de evitar zonas expuestas al temporal.

Refuerzo de servicios y seguridad

A nivel de servicios municipales, la maquinaria pesada se encuentra preparada ante posibles incidencias y la señalización está lista por si fuera necesario cortar vías.

En el ámbito de la seguridad, el Ayuntamiento ha procedido al refuerzo de la plantilla de la Policía Local, para garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

Recomendaciones a la ciudadanía

Desde el consistorio se han emitido una serie de recomendaciones de autoprotección, entre ellas:

Evitar desplazamientos innecesarios .

. No estacionar en el paseo marítimo .

. No acercarse al mar durante el episodio de temporal.

En caso de emergencia, se recuerda a la población que debe llamar al 112 y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Previsión de fuerte oleaje

La previsión apunta a un temporal marítimo provocado por vientos del norte de entre 55 y 70 kilómetros por hora, equivalentes a fuerza 7 a 8, capaces de generar olas de hasta cuatro metros. El riesgo puede verse incrementado por la marejada ciclónica, lo que eleva la peligrosidad en el litoral.

Este episodio ha llevado también a otros ayuntamientos de la provincia, como Nules, Moncofa o Peñíscola, a activar medidas preventivas ante la situación marítima adversa.