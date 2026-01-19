Borrasca Harry en Castellón: alerta naranja por viento, olas de más de 4 metros y nieve en el interior

Aemet modifica su previsión para Castellón por la llegada de la borrasca Harry

La borrasca Harry se ha situado sobre España y llega con la amenaza de fuertes vientos, lluvias y nieve en cotas altas. El fenómeno meteorológico, sin embargo, no afectará por igual a todos los territorios. La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ), a través de sus avisos, es la que está tratando de modular la intensidad prevista en cada provincia.

Y en el caso de Castellón, las últimas horas han traído novedades en lo que a la previsión meteorológica se refiere.