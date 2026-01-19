En Directo
Borrasca Harry en Castellón: alerta naranja por viento, olas de más de 4 metros y nieve en el interior
Aemet mantiene la alerta naranja por viento y fenómenos costeros; Almenara, Benicarló, Benicàssim y Peñíscola se blindan ante el temporal y no se descartan nevadas en el interior de Castellón
La borrasca Harry ya se deja sentir en Castellón con un fuerte temporal de viento y mar que ha llevado a Aemet a activar la alerta naranja por fenómenos costeros, ante el riesgo de olas que podrían superar los cuatro metros. Al mismo tiempo, la agencia advierte de la posibilidad de nevadas en el interior de la provincia, donde se esperan acumulados significativos en cotas altas, en una jornada marcada también por lluvias generalizadas.
Iván Fernández
Las muertes por frío se disparan en Castellón y en dos semanas alcanzan cifras del invierno pasado
El frío con el que el año ha comenzado en Castellón ha dejado datos sin precedentes. En estas dos primeras semanas de 2026, se han producido 14 fallecimientos atribuibles a la temperatura. Así lo estima el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) que vigila las muertes por todas las causas y que coordina el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III, que registra datos desde 2015.
Aviso por posibles nevadas en el interior norte de Castellón: piden extremar la precaución
La posibilidad de nevadas en el interior norte de la provincia ha llevado a los servicios de emergencia a lanzar un aviso de precaución. Desde Bombers Diputació de Castelló y la Diputación recomiendan extremar las medidas de seguridad ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y seguir los consejos básicos de autoprotección.
Borrasca Harry: Benicarló activa la vigilancia en la Ratlla del Terme ante el temporal marítimo
Benicarló se prepara para el temporal marítimo previsto para este martes, después de la activación del nivel naranja por fenómenos costeros en Castellón, con especial atención a la Ratlla del Terme, uno de los puntos más sensibles del litoral del municipio.
Miquel Sánchez
Alerta temporal marítimo: Almenara se prepara... y cruza los dedos
El Ayuntamiento de Almenara ha activado medidas preventivas en la costa y ha retirado diversas infraestructuras que permanecen instaladas durante todo el año para evitar daños mayores ante el episodio de temporal marítimo previsto. Lo que sí se mantiene es el nivel de alertas por fenómenos costeros en Castellón por vientos del norte de entre 55 y 70 kilómetros por hora (fuerza 7 a 8), que originarán olas de hasta cuatro metros. "El efecto del oleaje se puede ver incrementado por la marejada ciclónica", indican desde Aemet. Unas medidas que están adoptando distintos ayuntamientos como Moncofa o Peñíscola.
Alba Boix
Peñíscola instala diques de contención para proteger su litoral del temporal marítimo
El Ayuntamiento de Peñíscola ha iniciado la instalación de diques de contención en los accesos más anchos de la Playa Norte como medida preventiva ante la Alerta Naranja por temporal marítimo prevista para mañana martes por la Borrasca Harry.
Mònica Mira
Borrasca Harry: Nules refuerza la marjaleria para evitar inundaciones ante el temporal marítimo
El Ayuntamiento de Nules ha activado medidas preventivas tras la declaración del nivel naranja por fenómenos costeros en Castellón, con el objetivo de evitar inundaciones en la marjaleria, una zona especialmente vulnerable al encontrarse parcialmente por debajo del nivel del mar. El aviso naranja asociado a la borrasca Harry ha llevado también a otros ayuntamientos de la provincia como Peñíscola, Almenara, Moncofa o Benicarló a adoptar medidas preventivas.
Aemet modifica su previsión para Castellón por la llegada de la borrasca Harry
La borrasca Harry se ha situado sobre España y llega con la amenaza de fuertes vientos, lluvias y nieve en cotas altas. El fenómeno meteorológico, sin embargo, no afectará por igual a todos los territorios. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a través de sus avisos, es la que está tratando de modular la intensidad prevista en cada provincia.
Y en el caso de Castellón, las últimas horas han traído novedades en lo que a la previsión meteorológica se refiere.
