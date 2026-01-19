Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Harry en Castellón: alerta naranja por viento, olas de más de 4 metros y nieve en el interior

Aemet mantiene la alerta naranja por viento y fenómenos costeros; Almenara, Benicarló, Benicàssim y Peñíscola se blindan ante el temporal y no se descartan nevadas en el interior de Castellón

Fuerte viento y olas en el Puerto de Castellón.

Fuerte viento y olas en el Puerto de Castellón.

PortCastelló

Fede Navarro

Adrián Bachero

Castellón

La borrasca Harry ya se deja sentir en Castellón con un fuerte temporal de viento y mar que ha llevado a Aemet a activar la alerta naranja por fenómenos costeros, ante el riesgo de olas que podrían superar los cuatro metros. Al mismo tiempo, la agencia advierte de la posibilidad de nevadas en el interior de la provincia, donde se esperan acumulados significativos en cotas altas, en una jornada marcada también por lluvias generalizadas.

Borrasca Harry en Castellón: alerta naranja por viento, olas de más de 4 metros y nieve en el interior

