Borrasca Harry: Nules refuerza la marjaleria para evitar inundaciones ante el temporal marítimo

El Ayuntamiento de Nules ha activado medidas preventivas tras la declaración del nivel naranja por fenómenos costeros en Castellón, con el objetivo de evitar inundaciones en la marjaleria, una zona especialmente vulnerable al encontrarse parcialmente por debajo del nivel del mar. El aviso naranja asociado a la borrasca Harry ha llevado también a otros ayuntamientos de la provincia como Peñíscola, Almenara, Moncofa o Benicarló a adoptar medidas preventivas.

Cierre de compuertas y control del drenaje

Como es habitual en episodios de fuerte oleaje, se han cerrado las compuertas del canal de la Gola, una actuación clave para impedir la entrada del agua del mar. Paralelamente, se ha revisado el motor que permitirá evacuar el agua acumulada, garantizando el drenaje pese al cierre de la desembocadura.

Además, se ha trasladado un grupo electrógeno a este punto del litoral para asegurar el funcionamiento del sistema en caso de posibles cortes de suministro eléctrico.

“Por si se produce algún corte de luz”, ha explicado el alcalde de Nules, David García.

Protección de las viviendas de primera línea

En cuanto a la defensa de las casetas situadas en primera línea de playa, el alcalde ha señalado que el muro instalado por el Ayuntamiento tras un temporal ocurrido hace años continúa cumpliendo su función.

David García ha avanzado que, si fuera necesario, y tal como se hizo entonces, el consistorio no dudará en actuar en cualquier otro punto del litoral si las viviendas o los vecinos de Nules se ven amenazados, acogiéndose a la Ley de Protección Civil.

Previsión de fuerte oleaje

La previsión asociada a la borrasca ‘Harry’ apunta a un temporal marítimo provocado por vientos del norte de entre 55 y 70 kilómetros por hora, equivalentes a fuerza 7 a 8, capaces de generar olas de hasta cuatro metros. El riesgo puede verse incrementado por la marejada ciclónica, lo que eleva la preocupación en todo el litoral.