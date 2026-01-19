Castelló se deja contagiar por la 'fiebre' del café de especialidad: Desde 2 euros hasta los 18
Ismael y Belén impulsan la primera cafetería de Castelló dedicada íntegramente a esta moda que rinde tributo a una de las bebidas más consumidas del mundo: "Trabajamos solo con cafés de especialidad"
Los castellonenses pueden disfrutar desde noviembre de un local pequeño donde el café es el protagonista. Se llama Sin Filtro y es la primera cafetería dedicada al cien por cien al café de especialidad en la ciudad de Castelló. Detrás del proyecto están Ismael Moraleda y Belén Rodríguez, socios, pareja y únicos trabajadores del local, que han comprobado que en la capital de la Plana había una demanda real que esperaba un proyecto así.
«Hay otras cafeterías que tienen café de especialidad, pero no se dedican solo a esto», explican. Su sorpresa llegó pronto: clientes que ya conocían este tipo de café, que lo buscaban y que, hasta ahora, no lo encontraban. Ismael es de Zaragoza y llegó a Castelló por trabajo. Belén es argentina y lleva muchos años viviendo en España, primero en Andalucía y ahora en la capital de la Plana. Ambos se conocieron en el Coffee Fest de Madrid, un festival que terminó de dar forma a una idea que ya rondaba en sus cabezas: montar un negocio juntos.
En Sin Filtro trabajan únicamente con cafés evaluados por la Specialty Coffee Association (SCA), que otorga la categoría de especialidad a aquellos que superan los 80 puntos. «Trabajamos de 85 para arriba, cafés excepcionales”, detallan. Cada uno tiene su historia: se conoce la región, quién lo cultiva, cómo se ha procesado, quién lo tuesta y cuándo. También sus notas de cata. La procedencia cambia según temporada: México, Guatemala, Colombia, Etiopía, El Salvador, Ruanda o Kenia, entre otros. En la barra siempre hay varias opciones, con un molino fijo y otro rotatorio que se va alternando por días.
La carta es sencilla pero cuidada: espresso, cortado, café con leche o café filtrado, además de café en grano para llevar a casa. También asesoran a quienes quieren mejorar su café doméstico, ofrecen material básico y ayudan a replicar recetas. La bollería es en gran parte artesanal y elaborada por ellos: bizcochos, galletas, alfajores de chocolate o de maicena. Los domingos, los rollos de canela se han convertido en un imprescindible. El pan y los cruasanes llegan desde un obrador de Orpesa.
El local abre todos los días, de 9 a 17 horas. “Estamos los dos solos, no podemos permitirnos más personal”, reconocen. En cuanto a precios, hay opciones para todos los públicos. Un espresso cuesta dos euros; el café con leche, 2,80; el cortado, 2,30. Los cafés filtrados, elaborados con granos muy exclusivos, tienen un coste de 18 euros dos cafés: «100 gramos cuestan 70 euros, así que no podemos hacer otra cosa. Es una experiencia», aseguran.
Ellos mismos toman entre cinco y seis cafés al día. Defienden que el café de especialidad tiene menos cafeína y resulta menos agresivo. Sus favoritos son los etíopes y los métodos filtrados, que consideran más amables para el estómago. Para quien empieza, recomiendan cafés sudamericanos».
