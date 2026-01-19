La Diputación de Castellón urgirá una reforma de la ley de Costas en defensa de los vecinos del litoral

La Diputación de Castellón reafirma su defensa de los vecinos del litoral provincial y exigirá al Gobierno de España una reforma urgente de la ley de Costas a través de una iniciativa que llegará al pleno de este martes, 20 de enero.

La propuesta, según explican desde el ejecutivo provincial que lidera Marta Barrachina, busca el máximo consenso para defender la protección de las casas que son “patrimonio vivo de los pueblos costeros”.

"Que actúe con responsabilidad"

“No podemos permitir que los conjuntos urbanos del litoral queden desprotegidos. Desde la Diputación de Castellón volvemos a alzar la voz por nuestros vecinos y exigimos al Gobierno de España que actúe con responsabilidad. La ley de Costas necesita una reforma urgente que garantice la protección de nuestras viviendas y nuestros pueblos”, ha subrayado la presidenta, Marta Barrachina.

La dirigente considera que la ley de Costas “amenaza la conservación de conjuntos urbanos costeros de tipo tradicional que poseen un indudable valor patrimonial, histórico y también emocional”. Por ello, “resulta crucial que el Ejecutivo central reforme la Ley 22/1988 con el fin de evitar su destrucción”.

Y es que, para Barrachina, les Casetes de la playa de Nules, de Almenara o de Xilxes; Torre de la Sal en Cabanes; y otros grupos en Burriana, Moncofa, Orpesa y Torreblanca, suponen “una expresión de nuestras tradiciones culturales y etnográficas más arraigadas, y hoy siguen en peligro debido a las políticas erráticas del Partido Socialista y de sus socios de Sumar al frente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico”.

“Desde la Diputación de Castellón pedimos al Gobierno de España que deje de mirar por sus intereses y busque soluciones consensuadas que no perjudiquen a las familias castellonenses afectadas”, ha remarcado Barrachina, añadiendo que "su empeño por mantenerse en la presidencia paraliza ya más de dos años esta modificación de la ley, poniendo en riesgo hogares de vecinos de nuestra provincia".

Pervivencia de poblados tradicionales

Así, para lograr esa protección, en el pleno que se celebra este martes, la Diputación de Castellón instará a la Mesa del Congreso de los Diputados a que tramite de forma urgente la Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 22/1988, de Costas, para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre, remitida por el Senado en marzo de 2024.

En este sentido, la presidenta provincial ha recordado que el Senado aprobó una Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular para modificar la Ley 22/1988, de Costas. Una iniciativa que salió adelante con el voto mayoritario del PP en el Senado y se envió al Congreso para que continuara su trámite parlamentario, pero “ese trámite no continúa y por ello exigimos su desbloqueo para lograr que nuestra costa sea, de una vez, escuchada y protegida”.

Además, el pleno de la Diputación de Castellón instará a los diputados del Congreso a apoyar cualquier proposición destinada a proteger los conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en riesgo de desaparición. “Es hora de que el Gobierno central escuche a Castellón y actúe con responsabilidad. La protección de la costa no es una cuestión de política, es una cuestión de justicia con los ciudadanos que viven en estas casas que están en riesgo de desaparición”, ha insistido la presidenta.

“Desde la Diputación de Castellón seguiremos trabajando y alzando la voz por nuestros vecinos para lograr que estas viviendas, que son parte de nuestra historia, sean protegidas”, ha concluido la dirigente provincial.