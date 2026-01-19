El PSPV de Castellón reivindica que el Estado movilice 40.000 viviendas para reducir la presión sobre los precios

El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha reivindicado que la constitución de la nueva empresa pública estatal CASA47 “es una decisión de país” que nace para hacer frente a la falta de vivienda, reforzar la oferta pública y poner freno a la tensión de los precios que ahoga a muchas familias.

El secretario general, Samuel Falomir, ha subrayado que el Partido Socialista es el primero que defiende que el Estado, del mismo modo que garantiza un robusto sistema educativo y sanitario, también debe hacerlo en materia de vivienda para asegurar un derecho real consagrado en el artículo 47 de la Constitución y no dejarlo a merced de la especulación.

Falomir ha explicado que “esta es la manera de bajar la presión sobre los precios y de dar estabilidad al mercado desde la oferta pública, complementando otras medidas de regulación”.

El dirigente socialista ha reivindicado que el Gobierno de España y el Partido Socialista “estamos poniendo los pilares de un potente sistema público de vivienda que refuerza el bienestar y da seguridad a las familias y, especialmente, a la gente joven que intenta construir su proyecto de vida”.

Procedentes de la Sareb

El diputado provincial ha detallado que el proyecto comenzará con la movilización de 40.000 viviendas y suelos procedentes de la Sareb, con potencial para generar 55.000 viviendas adicionales, además de activos de otros ministerios e iniciativas ya en marcha para impulsar nuevas promociones. La inversión prevista es de 13.000 millones de euros en diez años.

Falomir ha indicado que la hoja de ruta prevista por el Gobierno también contempla mecanismos de gestión transparentes que priorizan las zonas con mayor tensión residencial y fijan precios asumibles de acuerdo con la capacidad real de pago de la ciudadanía.

El secretario general ha subrayado que “los socialistas abrimos una nueva etapa para que la vivienda deje de ser una angustia cotidiana, poniendo en marcha los mecanismos necesarios para impedir que la vivienda pública vuelva a terminar en manos de la especulación”.

Por último, ha reprochado la "pasividad" del PP en la Generalitat ante esta problemática, “manteniendo a cero las inversiones en este ámbito y bloqueando la aplicación de la ley que permitiría limitar los precios del alquiler”.