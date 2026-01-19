Compromís eleva al pleno de la Diputación de Castellón el rechazo al tratado UE-Mercosur por su amenaza al territorio
La coalición pide paralizar el acuerdo mientras no se garanticen condiciones justas para los productores de la provincia
El grupo de Compromís en la Diputación de Castellón ha elevado una moción al pleno de este martes, 20 de enero, para manifestar su rechazo y "profunda preocupación" ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, tanto por su contenido como por la forma "antidemocrática" en la que se está impulsando su aplicación.
La iniciativa, según indican desde la coalición, ha recibido enmiendas de varios grupos políticos, lo que podría permitir alcanzar una declaración institucional. El portavoz de Compromís, David Guardiola, ha advertido de que el acuerdo UE–Mercosur supone una amenaza directa para los sectores productivos valencianos, especialmente para la agricultura y la ganadería de las comarcas de Castelló, al permitir la entrada de productos elaborados con estándares ambientales, sanitarios y laborales muy inferiores a los exigidos a los productores valencianos.
Guardiola ha recordado que la provincia cuenta con más de 30.000 hectáreas de cítricos, así como otras producciones clave y la ganadería extensiva del interior, actividades que “sostienen la economía local, fijan población y cuidan el territorio”.
Impacto más allá del campo
En este sentido, ha alertado también del impacto negativo que el acuerdo puede tener sobre otros sectores estratégicos como la industria cerámica, que ha realizado un gran esfuerzo de adaptación a normativas ambientales cada vez más exigentes.
La formación denuncia igualmente el "déficit democrático" con el que se está tramitando el acuerdo, avanzando hacia su aplicación provisional sin la ratificación del Parlamento Europeo, y reclama transparencia, control democrático y escuchar a los sectores afectados.
Con esta moción, Compromís solicita el rechazo formal de la Diputación al acuerdo UE–Mercosur, la paralización de su aplicación mientras no existan cláusulas de salvaguarda efectivas, la reciprocidad plena en materia ambiental, sanitaria y laboral, y evaluaciones de impacto específicas para las comarcas de Castelló. Guardiola ha concluido que “la defensa de nuestro campo debe demostrarse también en Bruselas, donde se decide la política comercial europea”.
