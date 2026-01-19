El Consorcio de Bomberos lanza un aviso preventivo por el temporal marítimo en Castellón: los consejos ante lo que se avecina

El Consorcio de Bomberos de la Diputación de Castellón ha difundido una serie de recomendaciones ante la llegada de un fuerte temporal marítimo previsto para este martes, que puede dejar olas de más de cuatro metros en la costa de la provincia debido a la borrasca Harry.

Previsión de fuerte oleaje y viento

Según la previsión, el temporal afectará a todo el litoral castellonense, con vientos de fuerza 7 a 8, mar de fondo y un oleaje que podría superar los 4 metros. A estos factores se suma la posible marejada ciclónica, que puede incrementar los efectos del temporal en la franja costera.

Ante esta situación, el servicio de emergencias de la Generalitat ha activado la alerta naranja por fenómenos costeros en todo el litoral de Castellón.

Recomendaciones de los bomberos

Desde Bombers Dipcas insisten en extremar las precauciones y seguir una serie de medidas de autoprotección, especialmente en las zonas más expuestas al mar. Entre los principales consejos destacan:

Proteger las viviendas ante una posible invasión de agua de mar.

ante una posible invasión de agua de mar. Abstenerse de practicar cualquier deporte náutico durante el episodio de temporal.

durante el episodio de temporal. No acercarse a paseos marítimos, acantilados ni espigones , por el riesgo de golpes de mar.

, por el riesgo de golpes de mar. Evitar circular con vehículos por carreteras próximas a la línea de playa.

por carreteras próximas a la línea de playa. Asegurar los amarres de las embarcaciones y, si es posible, mantenerlas en lugares resguardados.

Llamamiento a la prudencia

Desde la Diputación de Castellón se hace un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad ciudadana mientras se mantenga activa la alerta por este episodio de fenómenos costeros adversos.

☎️ En caso de emergencia, se recuerda que debe llamarse al 112.