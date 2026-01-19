Encuesta: ¿Crees que los trenes en España son seguros?

El accidente ferroviario registrado ayer en el término municipal de Adamuz ha vuelto a situar en el centro del debate público la seguridad del transporte ferroviario en España. Aunque el tren sigue siendo uno de los medios de transporte con mejores índices de fiabilidad, cada incidente genera inquietud entre los usuarios y reabre preguntas sobre el estado de las infraestructuras, los sistemas de control y el mantenimiento de la red.

El suceso, que por el momento se ha cobrado la vida de 39 personas y en el que hay 152 heridos, 123 de ellos leves y 29 graves, obligó a interrumpir la circulación y activó los protocolos de emergencia. Ello se suma a otros episodios en los últimos tiempos que han alimentado la percepción de vulnerabilidad en un servicio clave para la movilidad diaria y los desplazamientos de larga distancia. En este contexto, queremos conocer la opinión de nuestros lectores: ¿crees que los trenes son seguros en España?