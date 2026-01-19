La mejora del empleo llena la hucha de las pensiones: Castellón aporta casi 4 millones de euros al mes

Se llama Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y es una cotización adicional incluida en la nómina de los trabajadores desde el 2023 y cuyo objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. O dicho de una manera más clara: se trata de una especie de hucha que se va llenando con la aportación de empresas y profesionales y con la que la Seguridad Social va construyendo un colchón que le permite hacer frente al retiro de los llamados baby boomers, la generación más numerosa de la historia. Y Castellón aporta cada vez más dinero a esa hucha: casi cuatro millones de euros al mes.

En los once primeros meses del 2025, y según los últimos datos de la Tesorería de la Seguridad Social, el MEI recaudó en la provincia 41 millones de euros, un 28% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando la cifra se quedó en 32, 1 millones. Un alza que se explica, fundamentalmente, por la mejoría del empleo. De hecho, Castellón acabó el 2025 con 267.299 cotizantes, nuevo récord histórico, y casi 7.000 afiliados más que al cierre del 2024.

La tasa prevé recaudar en el conjunto nacional en torno a 22.000 millones de euros hasta el año 2032 (el MEI se aplicará, en principio, hasta 20250) y desde su entrada en vigor, la contribución de Castellón vía cotizaciones sociales a esta hucha supera los 116 millones de euros.

Un sistema más tensionado

Este recargo en la cotización nació para desestresar un sistema de pensiones que cada vez se encuentra más tensionado. El incremento de la esperanza de vida ha provocado un aumento del número de pensionistas y quienes se jubilan, además de ser más numerosos, lo hacen también con pagas más altas. Un ejemplo: entre enero y octubre del año pasado se dieron de alta como jubilados 4.082 profesionales de Castellón, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior y una cifra nunca antes vista. Todos lo hicieron con una paga media de 1.564,75 euros, un 6,24% más que en 2024. Y otro apunte más: en los próximos diez años se retirarán del mercado laboral casi 58.000 profesionales.

Los expertos insisten en que el MEI es vital para garantizar el futuro de las pensiones y hay que dejar muy claro que este mecanismo no aumenta la pensión individual del trabajador. Es decir, no genera derechos adicionales ni mejora la jubilación futura. Solo se trata, recuerdan, de una medida de financiación colectiva del sistema.

Cambios en la cuota

Aunque este impuesto entró en vigor hace tres años, el MEI ha ido subiendo poco a poco. Y este 2026 se ha estrenado con más cambios. El tipo ha subido del 0,8% al 0,9% del salario bruto. De ese porcentaje, la empresa paga el 0,75% y el trabajador, el 0,15% restante.

Así, y por poner un ejemplo práctico, para un trabajador con un salario de 30.000 euros brutos al año, el MEI supondrá 270 euros anuales en total: 225 euros a cargo de la empresa y 45 euros a su cargo. Traducido a la nómina mensual, el empleado verá una reducción aproximada de 3 a 4 euros al mes antes de impuestos. La empresa, por su parte, asumirá la mayor parte del incremento.

El aumento de este año no va a ser el último. El calendario aprobado prevé que el MEI siga incrementándose de forma gradual hasta alcanzar el 1,2% en 2029. A partir de ahí, el Gobierno podrá mantenerlo, ajustarlo o revisarlo en función de la situación financiera del sistema de pensiones.