El Ministerio cede a la presión y flexibiliza el control de la pesca: la flota de Castellón volverá a trabajar el miércoles

Las protestas de los pescadores de Castellón por la entrada en vigor del reglamento de Control de la Pesca que, entre otras cuestiones, obligaba a los marineros a pesar y anotar en un cuaderno digital todas las capturas y, además, tenían que hacerlo dos horas y media antes de llegar a puerto, han dado sus frutos. El sector ha ganado y el Ministerio se ha comprometido a flexibilizar la normativa, con lo que la flota volverá a la mar este miércoles.

Tras una mañana de parón y protestas en todo el país para denunciar el "sinsentido" de la normativa, representantes de las cofradías han mantenido durante la tarde de este lunes una reunión en Madrid con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, quien ha comunicado a los pescadores las fórmulas que adoptará el Ministerio para hacer viable la aplicación del reglamento.

Así, el departamento que dirige Luis Planas adoptará una resolución para establecer que los errores u omisiones en la estimación de las cantidades en el diario electrónico para especies con capturas inferiores a 50 kilos no constituyan una infracción, siempre y cuando la declaración de desembarque recoja la cifra correcta de cantidades por especies. Además, desde la secretaría general se dará instrucciones concretas a los servicios de inspección y control para aplicar las disposiciones de esta resolución.

España también pedirá a la Comisión que presente una propuesta para la modificación del reglamento de control de tal modo que los errores en las anotaciones para cantidades inferiores a 50 kilos por especie no constituyan un incumplimiento. Asimismo, mientras se tramita esta modificación, se pedirá a Bruselas la modificación del anexo IV del Reglamento 2023/2842 mediante un acto delegado, para que dichos errores no puedan ser considerados una infracción grave.

De esta forma, España presentará el denominado 'punto varios' en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea del 26 de enero, que se celebrará en Bruselas.

Otra de las novedades es que no será necesario anotar las capturas lance por lance. Así, la declaración de lances será una vez al día toda la pesca como se ha ido haciendo.

Fin al aviso con dos horas y media de antelación

Respecto al preaviso, uno de los aspectos más polémicos del reglamento europeo, el Ministerio ha comunicado al sector que no será necesario anotar las capturas con dos horas y media de antelación, sino que esa notificación previa se realizará en el momento en que se ponga rumbo a puerto. De esto, no obstante, quedarán excluidos aquellas embarcaciones que ya están sujetas a la obligación de preaviso y aquellas otras para las que ya existen plazos específicos, como las que traen más de 10.000 kilos o las que descargan especies como el atún rojo.

La flexibilización de las medidas anunciadas por el Ministerio convencen al sector pesquero que, si no hay contratiempos de última hora, el miércoles volverá a faenar. El parón de la actividad, por tanto, se mantiene para este martes.