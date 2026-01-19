Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tren descarrilado AdamuzVecino de BenicarlóBorrasca Harry CastellónTiempo, en directoCafé especialidad CastellóBilletes falsosAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

El Ministerio cede a la presión y flexibiliza el control de la pesca: la flota de Castellón volverá a trabajar el miércoles

El preaviso podrá darse cuando se ponga rumbo a puerto y no con dos horas y media de antelación

Pescadores de Castellón durante la concentración en la Lonja del Grau.

Pescadores de Castellón durante la concentración en la Lonja del Grau. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Elena Aguilar

Elena Aguilar

Castellón

Las protestas de los pescadores de Castellón por la entrada en vigor del reglamento de Control de la Pesca que, entre otras cuestiones, obligaba a los marineros a pesar y anotar en un cuaderno digital todas las capturas y, además, tenían que hacerlo dos horas y media antes de llegar a puerto, han dado sus frutos. El sector ha ganado y el Ministerio se ha comprometido a flexibilizar la normativa, con lo que la flota volverá a la mar este miércoles.

Tras una mañana de parón y protestas en todo el país para denunciar el "sinsentido" de la normativa, representantes de las cofradías han mantenido durante la tarde de este lunes una reunión en Madrid con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, quien ha comunicado a los pescadores las fórmulas que adoptará el Ministerio para hacer viable la aplicación del reglamento.

Así, el departamento que dirige Luis Planas adoptará una resolución para establecer que los errores u omisiones en la estimación de las cantidades en el diario electrónico para especies con capturas inferiores a 50 kilos no constituyan una infracción, siempre y cuando la declaración de desembarque recoja la cifra correcta de cantidades por especies. Además, desde la secretaría general se dará instrucciones concretas a los servicios de inspección y control para aplicar las disposiciones de esta resolución.

España también pedirá a la Comisión que presente una propuesta para la modificación del reglamento de control de tal modo que los errores en las anotaciones para cantidades inferiores a 50 kilos por especie no constituyan un incumplimiento. Asimismo, mientras se tramita esta modificación, se pedirá a Bruselas la modificación del anexo IV del Reglamento 2023/2842 mediante un acto delegado, para que dichos errores no puedan ser considerados una infracción grave.

De esta forma, España presentará el denominado 'punto varios' en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea del 26 de enero, que se celebrará en Bruselas.

Otra de las novedades es que no será necesario anotar las capturas lance por lance. Así, la declaración de lances será una vez al día toda la pesca como se ha ido haciendo.

Fin al aviso con dos horas y media de antelación

Respecto al preaviso, uno de los aspectos más polémicos del reglamento europeo, el Ministerio ha comunicado al sector que no será necesario anotar las capturas con dos horas y media de antelación, sino que esa notificación previa se realizará en el momento en que se ponga rumbo a puerto. De esto, no obstante, quedarán excluidos aquellas embarcaciones que ya están sujetas a la obligación de preaviso y aquellas otras para las que ya existen plazos específicos, como las que traen más de 10.000 kilos o las que descargan especies como el atún rojo.

Noticias relacionadas y más

La flexibilización de las medidas anunciadas por el Ministerio convencen al sector pesquero que, si no hay contratiempos de última hora, el miércoles volverá a faenar. El parón de la actividad, por tanto, se mantiene para este martes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
  2. Fallece el castellonense Luis Batalla, referente empresarial de la Comunitat Valenciana
  3. La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
  4. Aemet modifica su previsión para Castellón por la llegada de la borrasca Harry
  5. La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia
  6. Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón
  7. El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
  8. Más de 10.300 progenitores de Castellón ya pueden optar a dos semanas pagadas de trabajo: estos son los requisitos

El Ministerio cede a la presión y flexibiliza el control de la pesca: la flota de Castellón volverá a trabajar el miércoles

El Ministerio cede a la presión y flexibiliza el control de la pesca: la flota de Castellón volverá a trabajar el miércoles

Peñíscola instala diques de contención para proteger su litoral del temporal marítimo

Peñíscola instala diques de contención para proteger su litoral del temporal marítimo

Encuesta: ¿Crees que los trenes en España son seguros?

Encuesta: ¿Crees que los trenes en España son seguros?

Borrasca Harry: Almassora activa medidas especiales por la alerta naranja ante el fuerte temporal marítimo

Borrasca Harry: Almassora activa medidas especiales por la alerta naranja ante el fuerte temporal marítimo

Queremón, vecino de Benicarló: "Me salvé por los pelos del accidente de Adamuz; mi tren era el siguiente"

Queremón, vecino de Benicarló: "Me salvé por los pelos del accidente de Adamuz; mi tren era el siguiente"

Borrasca Harry en Castellón: alerta naranja por viento, olas de más de 4 metros y nieve en el interior

Javier Peña, patrón de una embarcación pesquera de Castellón: "Nos están matando por el exceso de burocracia"

Javier Peña, patrón de una embarcación pesquera de Castellón: "Nos están matando por el exceso de burocracia"

Las muertes por frío se disparan en Castellón y en dos semanas alcanzan cifras del invierno pasado

Las muertes por frío se disparan en Castellón y en dos semanas alcanzan cifras del invierno pasado
Tracking Pixel Contents