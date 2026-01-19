Las muertes por frío se disparan en Castellón y en dos semanas alcanzan cifras del invierno pasado

El frío con el que el año ha comenzado en Castellón ha dejado datos sin precedentes. En estas dos primeras semanas de 2026, se han producido 14 fallecimientos atribuibles a la temperatura. Así lo estima el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) que vigila las muertes por todas las causas y que coordina el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III, que registra datos desde 2015.

La cifra del arranque de este año es la mayor en la provincia desde que hay estadísticas y se acerca a las contabilizadas en toda la temporada invernal de 2024-2025, que se extendió del 1 de diciembre al 31 de marzo, cuando fueron un total de 17.

De hecho, es poco habitual que se produzcan fallecimientos por el frío en Castellón. El único registro que se acerca al de 2026 se produjo en 2021 cuando, en los primeros quince días del año, se contabilizaron 6 muertes por bajas temperaturas.

En 2024, solo hubo una, mientras que el resto de años con datos no sumaron ningún óbito por esta causa. Cabe destacar que el sistema MoMo compara la mortalidad observada con la esperada y calcula qué parte se puede deber al defecto o exceso de temperatura. Así, se realiza una estimación del impacto del frío (o del calor en la época estival) sobre la cifra de muertos diaria.

En años anteriores

En todo lo que llevamos de invierno, la provincia ya suma 15 defunciones atribuibles a la temperatura. El número ya supera al del 2023-2024 y, como se señalaba anteriormente, se aproxima al de hace un año. La duda es si se alcanzarán los datos de 2022-2023 y 2021-2022, cuando fueron 27 y 25 las muertes, respectivamente.

La principal causa de esta alta mortalidad ha sido el paso de la borrasca Francis que, a principios de la semana de Reyes, dejó temperaturas de hasta -10,7 ºC en El Toro o -7,8 ºC en Villahermosa, así como registros tan llamativos como los -3,5 °C en Castelló y los -2,1 °C en Nules.

Umbrales mínimos

En el Plan Nacional de actuaciones preventivas por bajas temperaturas del Ministerio de Sanidad se establecen los umbrales provinciales a partir de los cuales el frío empieza a tener un efecto medible sobre la salud.

No en todas las zonas de Castellón este límite es igual, ya que el litoral no se encuentra aclimatado a las situaciones de frío excesivo al igual que el interior provincial. Así, la temperatura mínima para definir ola de frío en el litoral sur es de 3,3 °C, mientras que desciende hasta los 1,4 °C en el litoral norte. En el sur del interior castellonense, el umbral se marca en -0,4 °C y baja hasta los -2,9 °C en el norte.

En este mismo documento ministerial, se añade que el riesgo de mortalidad a causa de frío extremo, en un 95% de los casos, aumenta entre un 9,1% y un 13,8% por cada grado por debajo del umbral mínimo establecido.