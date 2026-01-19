Peñíscola instala diques de contención para proteger su litoral del temporal marítimo
El Ayuntamiento ha mantenido una reunión de coordinación ante la alerta naranja prevista para este martes
El Ayuntamiento de Peñíscola ha iniciado la instalación de diques de contención en los accesos más anchos de la Playa Norte como medida preventiva ante la Alerta Naranja por temporal marítimo prevista para mañana martes por la Borrasca Harry.
Reunión de coordinación y aviso a la población
El consistorio ha celebrado una reunión de coordinación ante el episodio de fenómenos costeros adversos anunciado. La previsión meteorológica apunta a la posibilidad de olas de más de 3,5 metros en la zona, por lo que a lo largo de la mañana se emitirá un Bando de Alcaldía con indicaciones de seguridad dirigidas a la ciudadanía.
Estas recomendaciones estarán vigentes a partir de las 20.00 horas de este lunes y se mantendrán durante todo el episodio de Alerta Naranja.
Actuaciones en la Playa Norte
De forma paralela, los servicios municipales están instalando diques de contención en los accesos más anchos de la Playa Norte, con el objetivo de reducir el impacto del oleaje y minimizar posibles afecciones durante el temporal marítimo.
Asimismo, el área de Servicios ha instalado el grupo electrógeno junto a las bombas de achique de agua en la zona de Peñismar para garantizar su funcionamiento ante la previsible acumulación de agua.
A lo largo de la jornada de hoy se realizarán diversas instalaciones en los principales accesos de la playa a modo de muros de contención.
Previsión de fuerte temporal en el litoral
Para mañana martes se prevé un fuerte temporal marítimo que afectará a todo el litoral de la provincia. La previsión indica vientos de fuerza 7 a 8, mar de fondo y olas que pueden superar los 4 metros, con efectos que podrían verse incrementados por la marejada ciclónica.
Seguimiento de la información oficial
Desde el Ayuntamiento se recomienda seguir atentos a los canales institucionales en las próximas horas para conocer todas las indicaciones de seguridad que se irán comunicando conforme evolucione la situación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
- Fallece el castellonense Luis Batalla, referente empresarial de la Comunitat Valenciana
- La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
- La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia
- Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- Más de 10.300 progenitores de Castellón ya pueden optar a dos semanas pagadas de trabajo: estos son los requisitos
- Castellón se congela: 22 municipios de la provincia registran temperaturas bajo cero y el frío irá a más