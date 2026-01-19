Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Peñíscola instala diques de contención para proteger su litoral del temporal marítimo

El Ayuntamiento ha mantenido una reunión de coordinación ante la alerta naranja prevista para este martes

Imagen de la playa Norte de Peñíscola

Imagen de la playa Norte de Peñíscola

Alba Boix

Castellón

El Ayuntamiento de Peñíscola ha iniciado la instalación de diques de contención en los accesos más anchos de la Playa Norte como medida preventiva ante la Alerta Naranja por temporal marítimo prevista para mañana martes por la Borrasca Harry.

Reunión de coordinación y aviso a la población

El consistorio ha celebrado una reunión de coordinación ante el episodio de fenómenos costeros adversos anunciado. La previsión meteorológica apunta a la posibilidad de olas de más de 3,5 metros en la zona, por lo que a lo largo de la mañana se emitirá un Bando de Alcaldía con indicaciones de seguridad dirigidas a la ciudadanía.

Estas recomendaciones estarán vigentes a partir de las 20.00 horas de este lunes y se mantendrán durante todo el episodio de Alerta Naranja.

El alcalde de Peñíscola ha presidido este lunes una reunión de coordinación, ante el aviso por temporal marítimo con olas de más de 4 metros.

El alcalde de Peñíscola ha presidido este lunes una reunión de coordinación, ante el aviso por temporal marítimo con olas de más de 4 metros. / Ajuntament de Peníscola.

Actuaciones en la Playa Norte

De forma paralela, los servicios municipales están instalando diques de contención en los accesos más anchos de la Playa Norte, con el objetivo de reducir el impacto del oleaje y minimizar posibles afecciones durante el temporal marítimo.

Asimismo, el área de Servicios ha instalado el grupo electrógeno junto a las bombas de achique de agua en la zona de Peñismar para garantizar su funcionamiento ante la previsible acumulación de agua.

Grupo electrógeno instalado en Peñíscola.

Grupo electrógeno instalado en Peñíscola. / Ajuntament de Peníscola.

A lo largo de la jornada de hoy se realizarán diversas instalaciones en los principales accesos de la playa a modo de muros de contención.

Previsión de fuerte temporal en el litoral

Para mañana martes se prevé un fuerte temporal marítimo que afectará a todo el litoral de la provincia. La previsión indica vientos de fuerza 7 a 8, mar de fondo y olas que pueden superar los 4 metros, con efectos que podrían verse incrementados por la marejada ciclónica.

Seguimiento de la información oficial

Desde el Ayuntamiento se recomienda seguir atentos a los canales institucionales en las próximas horas para conocer todas las indicaciones de seguridad que se irán comunicando conforme evolucione la situación.

