Los pescadores de Castellón se plantan contra el reglamento de control: "Es un sinsentido"

La pesca ha dicho basta. La flota de Castellón, al igual que la del conjunto del país, ha permanecido este lunes amarrada como protesta por la entrada en vigor del Reglamento europeo de Control de la Pesca que les obliga cada día a pesar y registrar en un diario electrónico cada una de las capturas y, además, hacerlo dos horas y media antes de la llegada a puerto.

La escena se ha repetido en todos los puertos de la provincia, desde Vinaròs a Burriana. En Castelló, cerca de medio centenar de pescadores se han concentrado frente a la lonja para mostrar su rechazo a una normativa que consideran "absurda" e "imposible de cumplir". Respaldados por Ester Giner, teniente alcalde del Grau, y la concejala socialista Mary Carmen Ribera, los marineros han explicado que la norma, que entró en vigor el pasado 10 de enero, "es un disparate" y han cargado contra quienes la han redactado. "Quien ha hecho esta ley no tiene ni idea de lo que es la pesca de litoral», ha denunciado Luis García, secretario de Fedcopesca, la federación que aglutina a la cinco cofradías de la provincia, que también ha recordado que el armador se expone a una multa de 3.000 euros en caso de incumplimiento.

La actividad pesquera este lunes es nula por la huelga del sector. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Manuel Peña, patrón mayor de Castelló, ha apuntado que en los últimos días ha intentado cumplir con lo que dice la normativa, pero resulta imposible. "Cuando elevamos las redes, que es en el momento en el que podemos empezar a ver lo que hemos pescado, estamos a 13 ó 14 millas del puerto, es decir, a una hora y media de tierra. Ahí ya empezamos a incumplir la ley", ha asegurado.

Peña ha señalado asimismo que si en los últimos días ha pescado 28 especies y, a la hora de pesar exactamente el producto y registrarlo en el cuaderno digital, se ha equivocado en 26. "Es una locura. Y encima tengo que estar todo el rato subiendo y bajando del puente de mando, dejando el timón... Es como si a un camionero, mientras conduce, se le hiciera anotar en el móvil la carga que lleva", ha resumido.

Puestos de venta de pescados vacíos en el Mercat Central de Castelló, como es habitual todos los lunes. / KMY ROS

Los pescadores están ahora pendientes de una reunión que se celebrará esta misma tarde en la sede del Ministerio de Agricultura. Representantes de las cofradías, entre ellos Mateo Fresquet, presidente de Fedcopesca, mantendrán un encuentro con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime. En esa reunión, el sector va a exponer sus líneas rojas: eliminar la obligatoriedad de tener que comunicar todas las capturas con dos horas y media de antelación (la propuesta de la UE, en principio, era que el preaviso se realizara 4 horas antes de llegar a puerto) y registrar solamente las especies de más de 50 kilos. Es decir, volver a las mismas reglas de antes de la entrada en vigor del reglamento europeo. En el caso de que el Ministerio no anuncie una moratoria, la pesca no descarta ir a una huelga indefinida.