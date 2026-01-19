Queremón, vecino de Benicarló: "Me salvé por los pelos del accidente de Adamuz; mi tren era el siguiente"

Queremón, un benicarlando que en la actualidad está trabajando en Madrid, quiso pasar este fin de semana en Málaga. Para regresar a su ciudad de adopción tenía que elegir entre dos trenes: Un Ave que salía a las 20.05 o un Iryo que partía a las 18.40. Por suerte cogió el que salía más tarde, evitando así sufrir en primera persona uno de los accidentes ferroviarios más trágicos de la historia reciente en nuestro país. “Me salvé por los pelos. Si no compré un billete para el Iryo fue porque quería aprovechar más el día en Málaga, pero si hubiera querido cenar tranquilo en Madrid habría cogido el accidentado porque el precio de ambos era similar”, recuerda hoy aliviado.

El vecino de Benicarló tiene claro que “lo importante son las víctimas y los heridos”, pero lamenta que la respuesta por parte de Renfe para dar soluciones a los afectados por las cancelaciones no fue la mejor: “A los 20 minutos de salir seguíamos parados y entonces vino el revisor a decirnos que el tren que había salido antes había tenido un accidente. Al principio no le dimos mayor importancia porque suelo coger trenes para ir desde Madrid a Valencia y Castellón y estoy acostumbrado a los problemas técnicos y retrasos, pero poco a poco ya fuimos entendiendo lo que había pasado”.

Lucía Feijoo Viera

Al confirmarse que su tren no iba a arrancar, el siguiente paso de Queremón Riba fue el de buscar cómo llegar a Madrid para volver este lunes al trabajo: “No nos dieron ninguna alternativa. Por suerte pude coger un hotel y buscar la forma de salir de Málaga. Los autobuses enseguida se llenaron y los precios de los vuelos se pusieron por las nubes hasta que se completaron todos. He tenido suerte porque entrando y entrando a BlaBlaCar al final me ha salido uno, pero me veía pasando otra noche en Málaga”.

El benicarlando incide, eso sí, en que “lo importante no somos nosotros sino los que iban en el tren que volcó”. Agradece también la comprensión de sus jefes: “Han entendido perfectamente por qué no he podido ir hoy a trabajar”, al tiempo que tiene claro que “nunca” olvidará su viaje a Málaga por lo que pudo haber sido y por fortuna no fue.