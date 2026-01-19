Alerta temporal marítimo: Almenara se prepara... y cruza los dedos

El Ayuntamiento de Almenara ha activado medidas preventivas en la costa y ha retirado diversas infraestructuras que permanecen instaladas durante todo el año para evitar daños mayores ante el episodio de temporal marítimo previsto. Lo que sí se mantiene es el nivel de alertas por fenómenos costeros en Castellón por vientos del norte de entre 55 y 70 kilómetros por hora (fuerza 7 a 8), que originarán olas de hasta cuatro metros. "El efecto del oleaje se puede ver incrementado por la marejada ciclónica", indican desde Aemet. Unas medidas que están adoptando distintos ayuntamientos como Moncofa o Peñíscola.

Medidas preventivas en la costa

Ante la llegada del temporal, el consistorio ha procedido a retirar infraestructuras del litoral como actuación preventiva, con el objetivo de reducir el impacto del fuerte oleaje y minimizar posibles desperfectos en el frente marítimo.

Estas actuaciones buscan anticiparse a los efectos del temporal y proteger tanto los elementos municipales como el entorno costero.

Un punto especialmente vulnerable

El litoral de Almenara cuenta con un punto crítico que preocupa especialmente al Ayuntamiento. Se trata de una zona de mar abierto, donde no existen defensas que frenen la fuerza de las olas, lo que incrementa el riesgo durante episodios de fuerte oleaje.

Desde el consistorio señalan que confían en que la intensidad del temporal no alcance los niveles previstos, ya que, de hacerlo, los daños podrían ser mayores que los ocasionados por temporales anteriores en este tramo de la costa.

Seguimiento del episodio marítimo

El Ayuntamiento permanece atento a la evolución del temporal y mantiene activadas las medidas de prevención necesarias para hacer frente a este nuevo episodio de mar adversa.