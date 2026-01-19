Alerta temporal marítimo: Moncofa levanta un muro de arena para defender su litoral

El Ayuntamiento de Moncofa ha ejecutado trabajos de defensa en todas las entradas al mar con el objetivo de evitar que el fuerte oleaje previsto para este martes se adentre en la avenida Mare Nostrum, una de las zonas más expuestas del municipio. Como medida preventiva ante la alerta naranja por temporal marítimo prevista para este martes por la Borrasca Harry muchos ayuntamientos están adoptando medidas, como Peñíscola ante la posibilidad de vientos del norte de entre 55 y 70 kilómetros por hora (fuerza 7 a 8), que originarán olas de hasta cuatro metros. "El efecto del oleaje se puede ver incrementado por la marejada ciclónica", indican desde Aemet.

Actuaciones

La actuación municipal se centra en la protección del frente litoral urbano, mediante el depósito de material en puntos estratégicos, ante el riesgo de que el temporal marítimo provoque la entrada de agua y arrastres hacia el núcleo de la playa.

Defensa del paseo marítimo

Los trabajos realizados consisten en el depósito de material en todas las entradas al mar, una medida preventiva para frenar el avance del agua y minimizar los efectos del oleaje sobre la avenida Mare Nostrum.

Además, se ha acopiado material al final de la propia avenida, con el fin de impedir que el agua del mar alcance la parte sur del casco urbano de la playa, una zona especialmente sensible en episodios de mar adversa.

Un punto especialmente vulnerable

Uno de los puntos críticos se localiza en la avenida Mare Nostrum a la altura de la pista de patinaje, donde el mar habitualmente rompe y salta con fuerza durante los temporales.

La situación se ve agravada porque el anterior episodio de temporal ya abrió camino al mar, lo que incrementa el riesgo de que, si la intensidad del temporal ‘Harry’ se mantiene en los niveles anunciados, se produzca la entrada de agua y material en un tramo significativo de la avenida.

Prevención ante el episodio marítimo

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento busca anticiparse a los efectos del temporal y reducir posibles daños en el frente marítimo y en las zonas urbanas colindantes.