Queremos darte voz: Mediterráneo busca testimonios de Castellón afectados por el grave accidente ferroviario en Córdoba
El diario busca vecinos de la provincia con familiares, amigos o vivencias vinculadas al siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz para recoger testimonios que expliquen lo ocurrido
El trágico accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), en el que se vieron implicados dos trenes de pasajeros, ha conmocionado a todo el país y mantiene en vilo a numerosas familias. Desde Mediterráneo queremos conocer cómo ha afectado este suceso a vecinos y vecinas de la provincia de Castellón, ya sea de forma directa o indirecta.
Buscamos testimonios de personas de Castellón que viajaran en alguno de los convoyes, que tengan familiares o amigos entre los afectados, o que se hayan visto afectadas por la tragedia de alguna manera. Queremos dar voz a sus historias, compartir su experiencia y reflejar el alcance humano de un accidente que ha dejado decenas de víctimas y numerosos heridos.
Cómo contactar con Mediterráneo
Si quieres enviarnos tu testimonio, una información, fotografía o vídeo relevante, puedes hacerlo a través de:
- Mensaje privado al perfil oficial de Mediterráneo en Facebook, Instagram o Twitter (X)
- Correo electrónico: rfabian@epmediterraneo.com
- WhatsApp o Telegram: 680 558 577
Tu colaboración es importante para contar lo ocurrido desde la cercanía y el respeto.
