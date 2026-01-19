Queremos darte voz: Mediterráneo busca testimonios de Castellón afectados por el grave accidente ferroviario en Córdoba

El trágico accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), en el que se vieron implicados dos trenes de pasajeros, ha conmocionado a todo el país y mantiene en vilo a numerosas familias. Desde Mediterráneo queremos conocer cómo ha afectado este suceso a vecinos y vecinas de la provincia de Castellón, ya sea de forma directa o indirecta.

Sara Fernández

Buscamos testimonios de personas de Castellón que viajaran en alguno de los convoyes, que tengan familiares o amigos entre los afectados, o que se hayan visto afectadas por la tragedia de alguna manera. Queremos dar voz a sus historias, compartir su experiencia y reflejar el alcance humano de un accidente que ha dejado decenas de víctimas y numerosos heridos.

Cómo contactar con Mediterráneo

Si quieres enviarnos tu testimonio, una información, fotografía o vídeo relevante, puedes hacerlo a través de:

Mensaje privado al perfil oficial de Mediterráneo en Facebook, Instagram o Twitter (X)

Correo electrónico: rfabian@epmediterraneo.com

WhatsApp o Telegram: 680 558 577

Tu colaboración es importante para contar lo ocurrido desde la cercanía y el respeto.