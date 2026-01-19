Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Queremos darte voz: Mediterráneo busca testimonios de Castellón afectados por el grave accidente ferroviario en Córdoba

El diario busca vecinos de la provincia con familiares, amigos o vivencias vinculadas al siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz para recoger testimonios que expliquen lo ocurrido

Imagen del accidente que se ha cobrado decenas de víctimas en Córdoba.

Imagen del accidente que se ha cobrado decenas de víctimas en Córdoba. / EFE

Rafael Fabián

El trágico accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), en el que se vieron implicados dos trenes de pasajeros, ha conmocionado a todo el país y mantiene en vilo a numerosas familias. Desde Mediterráneo queremos conocer cómo ha afectado este suceso a vecinos y vecinas de la provincia de Castellón, ya sea de forma directa o indirecta.

Impactantes imágenes aéreas del lugar del accidente de tren en Adamuz, Córdoba

Impactantes imágenes aéreas del lugar del accidente de tren en Adamuz, Córdoba

Sara Fernández

Buscamos testimonios de personas de Castellón que viajaran en alguno de los convoyes, que tengan familiares o amigos entre los afectados, o que se hayan visto afectadas por la tragedia de alguna manera. Queremos dar voz a sus historias, compartir su experiencia y reflejar el alcance humano de un accidente que ha dejado decenas de víctimas y numerosos heridos.

Cómo contactar con Mediterráneo

Si quieres enviarnos tu testimonio, una información, fotografía o vídeo relevante, puedes hacerlo a través de:

  • Mensaje privado al perfil oficial de Mediterráneo en Facebook, Instagram o Twitter (X)
  • Correo electrónico: rfabian@epmediterraneo.com
  • WhatsApp o Telegram: 680 558 577

Tu colaboración es importante para contar lo ocurrido desde la cercanía y el respeto.

