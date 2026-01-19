La UJI beca más que nunca: cuatro de cada 10 alumnos recibe una ayuda

Más alumnado que nunca de la UJI recibe una ayuda en el campus de Riu Sec. 4.668 estudiantes de cualquiera de los 37 grados de la universidad pública de Castellón recibieron el pasado curso 2024/25 algún tipo de ayuda o beca al estudio, a la investigación o al talento, lo que supone un 40,7% del total, y determina que cuatro de cada 10 universitarios de Riu Sec estudia con beca en Castellón. Son 1.200 más que el curso anterior (3.418).

Las hay de muchos tipos y procedentes de muchas entidades e instituciones conformando «uno de los ejes prioritarios de la universidad: llegar a todos los alumnos que lo necesiten», según explica la vicerrectora de Estudiantes, Mamen Pastor.

La rectora, Eva Alcón, destacó que «es, sobre todo, un compromiso institucional con la equidad en el acceso a la universidad y la igualdad de oportunidades que está recogido en nuestro Plan de Acción de Gobierno; és una medida que complementa otras, como el hecho de reforzar el plan propio de ayudas, y atender necesidades extraordinarias, como en su día fue la pandemia o más recientemente la dana».

La tipología de las ayudas

Plan de ayudas

El plan de Ayudas y Becas Propias UJI que se incluye en el Plan Estratégico de Subvenciones contempla ayudas en diferentes ámbitos: en los estudios, para la movilidad y cooperación internacional, ayudas sociales como complemento al alquiler o ayudas por causas sobrevenidas, becas para prácticas académicas externas, becas para el inicio a la investigación y ayudas para la asistencia a congresos, jornadas y cursos.

Y desde este curso, la información y la gestión se centralizan en el portal www.beques.uji.es que mapea las convocatorias, con fechas y requisitos, para «ordenar, simplificar y hacer la información más accesible a la comunidad universitaria a un solo clic», señala Pastor.

«Las ayudas se han unificado en el nuevo portal web para que el alumno sepa una de las prioridades de la UJI» Mamen Pastor — Vicerrectora de Estudiantes de la UJI

La vicerrectora pone el acento en «un incremento de las ayudas, con más fondos y con una revisión de los umbrales económicos y sociales para llegar a más gente». «Y trabajamos en captar fondos externos en ayudas corporativas, de Banco Santander, Diputación, Facsa, Fobesa y Fundación Balaguer Gonel para sumar», dice.

Más convocatorias este curso

Son las ayudas estatales las de mayor cuantía y las más democráticas, llegando a 3.394 estudiantes UJI, seguidas de las que autonómicas que eximen del pago de tasas (421) y las nuevas becas cofinanciadas por el Ministerio y la Generalitat Manuela Solís (304), y si se tiene en cuenta las becas propias de la Universitat, son las de ayuda al estudio las mayoritarias (134).

Pastor explica que «se trabaja con el Consell de l’Estudiantat para la difusión, y para revisar las ayudas y adaptarse a las circunstancias, como la dana (129)». Este curso 2025/26, se han establecido, además, ayudas bandera al transporte y comedor con un colchón para el alumnado de 400 euros y ya son 187 los beneficiarios. «Se estudia caso a caso y se buscan soluciones para que nadie se quede sin poder estudiar», apostilla.