13.500 alumnos de Castellón, a examen en el 'PISA valenciano'

A examen. 13.500 alumnos de los 244 colegios e institutos de la provincia de Castellón se enfrentarán a partir de mayo a las pruebas diagnósticas del curso 2025/26. Serán 6.200 de 4º de Primaria y 6.300 de 2º de ESO. Y ya es oficial. Lo ha publicado hoy la Conselleria de Educación en el DOGV mediante una resolución por la que se regula la Evaluación de Diagnóstico, el examen 'Pisa' valenciano, cuyas pruebas se realizarán por tercer año de forma digital, y en la que está previsto que participen unos 110.000 alumnos valencianos de centros sostenidos con fondos públicos.

El objetivo de esta prueba es detectar con la mayor precisión posible las necesidades del alumnado para tomar decisiones que fortalezcan el sistema educativo.

Para ello, en estas pruebas se evalúa la competencia en comunicación lingüística en Lengua Castellana y Literatura, Valenciano, Primera Lengua Extranjera Inglés y Matemáticas. Asimismo, por segundo año, se evaluará también el francés como Primera Lengua Extranjera en 2º de la ESO.

Las pruebas se llevarán a cabo entre el 4 y el 22 de mayo. Asimismo, habrá un periodo de aplicación extraordinario del 25 de mayo al 5 de junio para dar respuesta a posibles incidencias. Cada centro educativo solicitará a través de la aplicación informática, la petición del periodo de realización de la evaluación, según sus preferencias.

Así serán las pruebas

Las pruebas se realizarán mediante cuestionarios cognitivos diseñados por una comisión técnica a partir de la concreción del currículum actualmente en vigor para estos cursos. Cada uno de ellos estará conformado por un conjunto de unidades de evaluación que se contextualizarán en entornos próximos a la vida del alumnado e incluirá situaciones personales y familiares, escolares, sociales, científicas, humanísticas y artísticas.

A estos cuestionarios se suma otro de contexto del alumnado, que permitirá obtener información sobre su situación socioeconómica y cultural y la de sus familias, el entorno del centro educativo y los recursos de que dispone.

Asimismo, se adoptarán medidas para adaptar las condiciones de realización de la evaluación de diagnóstico al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, que podrán incluir adaptaciones de nivel, acceso y organización.

La Evaluación de Diagnóstico, que marca la LOE-LOMLOE, es una herramienta clave para evaluar las competencias del alumnado de Educación Primaria y Secundaria, al tiempo que permite identificar los factores contextuales que impactan en su rendimiento académico. La información obtenida resulta indispensable para el diseño de políticas educativas más efectivas y equitativas.

Será digital

Este es el tercer curso en el que estas pruebas se realizan de forma digital, un proyecto impulsado por la Conselleria que ha sido merecedor de dos reconocimientos a nivel internacional: en los e-Assessment Awards 2025 y el segundo premio en los 1EdTech Awards, también conocidos como Learnign Impact Awards.

Cabe destacar que la digitalización del proceso ha permitido mejorar la eficiencia, reducir la carga de trabajo del profesorado, además de garantizar la fiabilidad de los datos y avanzar hacia un modelo más sostenible y equitativo.