La borrasca Harry trae la nieve a Castellón

Las previsiones meteorológicas decían que era muy posible que el martes llegara la nieve a Castellón, y se han cumplido. Si bien es cierto que la borrasca Harry no han dejado, por el momento, grandes acumulados -la alerta amarilla activada en el interior norte advertía de hasta 10 centímetros-, zonas altas de la provincia se han cubierto de blanco.

Es el caso de la Tinença de Benifassà, como muestran las cámaras de las torres de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). La que está situada en Fredes muestra una ligera capa de nieve, al igual que la de Coratxà.

Nieve en Fredes. / Avamet

Equipos quitanieves del Consorcio Provincial de Bomberos están echando sal en las carreteras desde Torremiró a Fredes para evitar problemas de circulación.

También ha caído, si bien no de manera generalizada, en Els Ports. De nuevo acudiendo a las cámaras de Avamet, el entorno de Olocau del Rey, a más de 1.100 metros de altura, aparece cubierto de blanco.

Entorno de Olocau del Rey. / Avamet

Sin embargo, la nieve no ha llegado a otros puntos de la comarca, como por ejemplo a su capital, Morella. La falta de precipitaciones explica que, por el momento, no haya cuajado.

Lluvia en Castellón

El municipio en el que más ha llovido durante las últimas horas es Herbers, con 23 litros por metro cuadrado (datos actualizados a las 8.45 horas). En Coratxà han caído 15 y en Fredes, 10.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en Castellón: