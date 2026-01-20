¿Buscas empleo? Los puestos más demandados por las empresas de Castellón en el arranque del 2026

Castellón afronta el arranque de 2026 con el mercado laboral atravesando un buen momento. La provincia estrenó el ejercicio con la menor cifra de parados en 18 años y un récord histórico de afiliados después de crear más de 6.800 puestos de trabajo en el último ejercicio. Un empuje que se nota también en las empresas de la provincia que requieren numerosos perfiles para cubrir sus necesidades, con la industria, los oficios y las labores administrativas copando la demanda.

Las ofertas de empleo activadas por las compañías castellonenses dan buena cuenta de las tendencias laborales con las que arranca la provincia este año. Firmas especializadas en recursos humanos, como es el caso de Adecco, apuntan a este diario que los operarios para empresas industriales, los auxiliares de fábrica de alimentación, los mozos de almacén o los carretilleros resultan algunos de los puestos a cubrir más reclamados.

La logistica, también con tirón

Los puestos de repartidor o de chófer también acumulan un notable número de vacantes en el territorio castellonense, a los que cabe sumar los profesionales de distintos oficios, como pueden ser los carpinteros, los electricistas, los mecánicos o los electromecánicos. Estos últimos casos, como viene recogiendo este diario, arrastran un déficit de mano de obra que deriva en importantes problemas en sectores como los talleres, que en ocasiones tienen problemas para atender la demanda y se ven obligados a demorar las citas, o la construcción, que sufre un incremento de costes o se ve obligado a alargar los plazos en un momento en el que se la obra nueva se encuentra en pleno despegue por el boom inmobiliario.

Los profesionales de administración especializados o el personal para atención al público se añaden a la lista de empleos requeridos por las empresas de la zona, junto a los de personal de caja, reponedores, comerciales o comerciales de exportación.

Mientras, desde el portal de empleo Infojobs, recogen también entre los puestos más ofertados el de empaquetador, en un periodo de alta demanda comercial con las rebajas de invierno, y el de agente inmobiliario, una vez más al calor del dinamismo del mercado de la vivienda. En su informe, facilitado a este diario, los jóvenes de 25 a 34 años son los que más recurren a sus ofertas para tratar de hallar empleo, frente a los castellonenses de 55 a 65, que son una minoría.

Ninguna de las ocupaciones antes mencionadas está vinculada al sector turístico, que justo en estos momentos atraviesa la temporada baja, con multitud de locales cerrados, aunque se convierte en motor del empleo provincial de cara a Semana Santa y hasta que finaliza el verano.

Lo que miran las empresas

¿Y qué tienen en cuenta las empresas a la hora de contratar? La delegada de la Adecco en Castellón, Pilar Trilles, apunta que "en estos momentos, además de lo evidente en un perfil profesional que es la especialización y la experiencia que se requiere para un puesto de trabajo, también es muy importante que el candidato tenga actitud compromiso y motivación".

Y es que, como indica Trilles, "el perfil de los candidatos que buscan una oportunidad laboral es muy variado", pues encuentran tanto aspirantes "sin experiencia profesional que están estudiando y quieren trabajar algunas horas para tener sus ahorros, como candidatos que vienen de otras ciudades buscando su oportunidad laboral, profesionales especializados con o sin experiencia, recién titulados o personas que quieren cambiar de puesto de trabajo".