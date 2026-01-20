La Diputación inyecta 15,2 millones a las localidades de Castellón: el reparto
La institución da luz verde a la distribución del fondo de cooperación municipal
La Diputación de Castellónha dado el visto bueno este martes, en el pleno ordinario de enero, a la inyección de 15,2 millones de euros a las localidades de la provincia con la aprobación del reparto del fondo de cooperación municipal.
El visto bueno a la distribución de los fondos se produce después de activar el presupuesto provincial y en la primera sesión ordinaria del año. “Hoy, 11 días hábiles después del inicio del año, en el primer pleno ordinario del 2026, la presidenta de la Diputación cumple con la palabra dada a todos los alcaldes y alcaldesas”, ha destacado el vicepresidente Héctor Folgado, quien ha hecho alusión a la carta que remitió en su día la presidenta, Marta Barrachina, informando a los consistorios de la cuantía asignada. Además, ha reivindicado que esta aportación enfocada en garantizar recursos y liquidez a las poblaciones se realiza "frente a la infrafinanciación del Gobierno de España".
Abstención del PSPV
El punto ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobieno del PP, además de los diputados de Compromís y Vox, mientras que el PSPV ha optado por la abstención. En este sentido, el portavoz socialista, Samuel Falomir, ha traslado la petición de que se amplíe la partida !que está congelada desde el 2024", mientras "esta institución ingresa cada vez más".
Con ello, la institución provincial inyectará entre 52.047,37 euros y 731.956,77 euros a cada municipio del territorio castellonense, a lo que cabe sumar la aportación que también realiza la Generalitat en el marco del fondo de cooperación.
También se añaden, como contempla el presupuesto, otras iniciativas vinculadas al plan Més que mai de la Diputación, entre las que figura el fondo destinado a la lucha contra el despoblamiento (2.200.000 euros) y el dirigido a municipios turísticos (931.000 euros). Completa el listado el plan Impulsa para los ejercicios 2026-2027, con un total de 32.500.000 euros.
