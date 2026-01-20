Las empresas de Castellón suman un aliado en la transformación digital con Femeval

Las empresas de Castellón cuentan con un nuevo aliado para impulsar la transformación digital. Cerca de medio centenar de personas han participado este martes en el acto de presentación oficial de la Oficina Acelera Pyme Castelló de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), celebrado en la Casa dels Caragols y que ha abordado el estado actual de la digitalización de las pymes, el talento digital y las oportunidades de emprendimiento en la provincia

La cita ha reunido a representantes institucionales, empresariales y del ámbito tecnológico y ha servido además para dar a conocer los servicios de asesoramiento y acompañamiento que ofrece la nueva oficina.

El acto ha arrancado con un minuto de silencio en señal de respeto por el luto oficial decretado durante tres días a causa del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, motivo por el cual excusaron su asistencia el director general de Red.es, Jesús Herrero; el concejal de Economía, Hacienda, Empleo y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Castelló, Juan Carlos Redondo; el subdirector general de Ciudadanía, Talento y Emprendimiento Digital, Fernando Escobar; y la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat.

Acercar recursos y conocimiento

La secretaria general de Femeval, Empar Martinez, ha agradecido la acogida y la implicación de las entidades del ecosistema provincial en la puesta en marcha de la Oficina Acelera Pyme Castelló. Martínez ha destacado la experiencia previa de la entidad en la gestión de este tipo de servicios de acompañamiento a la digitalización y ha subrayado la importancia de acercar recursos, conocimiento y apoyo especializado a las pymes, personas autónomas y emprendedoras de la provincia.

En la mesa inaugural ha participado también el presidente de CEV Castellón, Luis Martí, quien ha puesto en valor la transformación digital de las empresas como motor de emprendimiento y crecimiento económico, destacando a la patronal como nexo del tejido empresarial provincial y a la nueva oficina de Femeval como apoyo para emprendedores y pymes y como un elemento clave para impulsar nuevas iniciativas empresariales. Asimismo, Martí ha ensalzado el papel de las diferentes entidades de la provincia, destacando a CEV Castellón como agente vertebrador del ecosistema económico provincial.

Cerca de medio centenar de personas han participado en la cita / GABRIEL UTIEL

Palanca de competitividad

Dos mesas redondas han puesto de relieve la importancia de la digitalización como palanca de competitividad para las pymes castellonenses, así como el papel clave del ecosistema tecnológico y del talento para afrontar este proceso con garantías.

Moderada por el secretario técnico de Avetic, Marcel Cerveró, la primera mesa redonda ha estado centrada, como sostiene su título, en la Transformación digital: cómo pueden las pymes aprovechar el ecosistema tecnológico de Castelló. En ella han participado la directora del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), Yolanda Reig; el presidente de XarxaTec, José Bort; Ana Piquer, de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la Universitat Jaume I; Juan Antonio Bertolín, de Espaitec–UJI; y el CEO de IMK–ASEBEC, Armando Pallarés.

Los ponentes han coincidido en señalar que la digitalización debe abordarse desde una perspectiva estratégica, alineada con los objetivos del negocio, y acompañada de las personas, la cultura organizativa y el talento necesarios para garantizar su éxito. Asimismo, se ha destacado el valor de la inteligencia artificial bien aplicada para mejorar la productividad y la necesidad de reforzar la captación y retención de perfiles técnicos en las empresas.

Ecosistema cercano y accesible

La segunda mesa redonda, centrada en Emprendimiento, empleo y digitalización y moderada por Maria Bellmunt, ha abordado el ecosistema emprendedor digital de Castellón, caracterizado por ser cercano, accesible y orientado a la digitalización de pymes y sectores tradicionales. En ella han participado la directora de Emprendimiento y de la Cátedra Increa de la Universitat Jaume I, María Luisa Flor; el CEO de Pinchaaquí, Víctor Rodríguez; el presidente de la Asociación Provincial de Instaladores Eléctricos y Actividades Similares de Castellón (AIECS), Eloy Ortí; y la vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana, Cristina Polo. Los intervinientes han puesto en valor el emprendimiento aplicado, la importancia del acompañamiento, el aprendizaje a partir del error y el apoyo que ofrecen las entidades especializadas, especialmente en ámbitos como la ciberseguridad.

Entre ambos diálogos, los técnicos de la oficina, Marcel Cerveró y Maria Bellmunt, han sido los encargados de dar a conocer los servicios gratuitos de asesoramiento y acompañamiento que se ofrecen a pymes, personas autónomas y emprendedoras de la provincia para impulsar su transformación digital, así como las actividades, jornadas y recursos disponibles para las entidades de la provincia.