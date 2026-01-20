Borrasca Harry: La Diputación pide ayudas al Gobierno para los municipios costeros tras los daños del temporal en Castellón

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, reclamará al Gobierno central una línea de ayudas económicas para que los municipios del litoral puedan hacer frente a los desperfectos causados por la borrasca Harry, que este martes ha vuelto a castigar con fuerza la costa provincial.

Daños repetidos tras cada temporal

El fuerte episodio marítimo ha dejado importantes afecciones en distintos puntos del litoral, una situación que, según la presidenta de la Diputación, no es puntual ni excepcional, sino que se repite año tras año como consecuencia de la regresión de la costa. Ante este escenario, Barrachina ha anunciado que remitirá una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para pedir una respuesta rápida.

El objetivo, según ha señalado, es que los ayuntamientos puedan restablecer la normalidad lo antes posible sin tener que asumir en solitario el impacto económico de los daños registrados en paseos marítimos, viales y otras infraestructuras.

Reclamo directo al Ejecutivo central

Desde la Diputación insisten en que la protección del litoral es competencia del Gobierno de España y lamentan que, pese a los episodios reiterados de temporales marítimos, no se haya actuado de manera efectiva. “Es una realidad que se repite año tras año y el Gobierno Central sigue sin actuar”, ha advertido la dirigente provincial.

En este sentido, la institución provincial reclama la activación de una línea de ayudas específica para los municipios costeros que han sufrido desperfectos a causa del temporal.

Municipios afectados

Entre las localidades que han vuelto a sufrir las consecuencias del fuerte oleaje se encuentran Vinaròs, Benicarló, Oropesa del Mar, Burriana, Almassora, Nules, Moncofa y Xilxes, municipios que, según la Diputación, se ven perjudicados “cada vez que hay un temporal marítimo” sin contar con el respaldo económico necesario para afrontar los daños.

La costa, un recurso clave

La presidenta de la Diputación ha subrayado que la costa es uno de los principales recursos de la provincia, por lo que considera imprescindible una implicación directa del Ejecutivo central. “El Gobierno de España no puede dar la espalda a los intereses de la provincia y, en especial, a nuestra costa”, ha señalado, avanzando que desde la institución provincial seguirán reclamando medidas para su protección urgente y necesaria.