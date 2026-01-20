La fuerza del mar se 'come' la playa en Castellón
El litoral de la provincia está en alerta naranja por fuerte oleaje
Además de nieve, la borrasca Harry ha provocado un temporal marítimo en Castellón que ha hecho que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado la alerta naranja en todo el litoral provincial.
La previsión es que las olas pudieran alcanzar los cuatro metros de altura. En Moncofa, la fuerza del mar ha hecho que el agua llegue hasta el paseo marítimo superando las protecciones, como se puede apreciar en el vídeo que encabeza la noticia.
Algo parecido ha sucedido en Benicàssim, donde el mar se ha comido prácticamente todas las playas del municipio.
En cuanto a Peñíscola, el Ayuntamiento ha informado del corte de viales y caminos cercanos a la zona litoral sur, así como sobre la prohibición de acceder a distintas zonas del puerto pesquero. El agua, informan, comienza a acumularse agua en algunos tramos de Avda. Papa Luna.
Vinaròs también se ha visto muy afectado por el temporal, como se puede apreciar en estas fotos:
En Almassora también se ha procedido al corte de viales. Son los siguientes:
- Paseo Marítimo con Camí Catalans
- Paseo Marítimo con Tramuntana
- Ausiàs March con Faroles
- Camí la Mar con avenida Mediterránea
En Alcossebre, el barranco de Estopet está cerrado al paso de vehículos por temporal marítimo.
El viento del norte, advertía la previsión de Aemet, puede soplar esta jornada entre los 55 y los 70 kilómetros por hora, y el efecto del oleaje se puede ver incrementado por la "marejada ciclónica".
Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en Castellón:
