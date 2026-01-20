La lluvia dibuja un doble arcoíris sobre el cielo de Castellón y deja imágenes espectaculares
El fenómeno óptico pudo verse desde varios puntos de la provincia, como Castelló y Moncofa
Las lluvias registradas en las últimas horas en la provincia de Castellón han dejado una estampa poco habitual que no tardó en llamar la atención de los vecinos: un doble arcoíris perfectamente visible cruzó el cielo. El fenómeno pudo observarse con claridad desde distintos puntos, entre ellos Castelló o Moncofa, donde muchos ciudadanos captaron imágenes que han tenido a bien compartirlas con este periódico.
Aunque visualmente resulte excepcional, el doble arcoíris tiene una explicación científica bien conocida. Se produce cuando la luz del sol atraviesa las gotas de lluvia y, en lugar de reflejarse una sola vez en su interior —como ocurre en el arcoíris habitual—, lo hace dos veces. Ese segundo rebote da lugar a un arco adicional, más tenue, situado por encima del principal y con una particularidad llamativa: los colores aparecen invertidos, con el rojo hacia el interior y el violeta hacia el exterior.
La visibilidad de este segundo arco depende de que se den condiciones atmosféricas muy concretas: lluvia reciente, el sol bajo en el horizonte —habitualmente al atardecer— y un fondo de nubes oscuras que ayude a resaltar los colores. Por ese motivo, aunque el fenómeno no es raro desde el punto de vista físico, sí lo es que pueda apreciarse con tanta nitidez como ha ocurrido en Castellón.
Más allá de su explicación meteorológica, el doble arcoíris conserva un fuerte componente simbólico en muchas culturas, donde se asocia a buenos augurios y momentos de cambio tras la adversidad.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía Whatsapp o Telegram, en el número de teléfono 680558577.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet modifica su previsión para Castellón por la llegada de la borrasca Harry
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
- La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia
- Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
- Castellón se congela: 22 municipios de la provincia registran temperaturas bajo cero y el frío irá a más
- Nieve y tormentas fuertes y persistentes a Castellón este fin de semana: primera alerta amarilla ya activada
- Castellón se prepara para varios días de lluvias, viento y posible nieve por un cambio radical de tiempo