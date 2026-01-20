Una pareja viaja por Castellón en autocaravana: "No está valorado como merece"

Alicia y Javi son una pareja de Barcelona que hace seis años decidió dar un giro a su forma de viajar. Cambiaron su furgoneta California por una autocaravana y, casi sin buscarlo, acabaron convirtiéndose en referentes del turismo itinerante en redes sociales. “Empezamos a grabar vídeos de recuerdo, pero la cosa se desmadró mucho y somos un montón”, explican. No en vano hoy cuentan con miles de seguidores y una comunidad fiel que busca ideas para escapadas y vacaciones sobre ruedas.

“No vivimos de esto”, aclaran. Ambos mantienen sus trabajos y dedican su tiempo libre a crear contenidos. “Ya han pasado cinco años y ha habido un aprendizaje autodidacta. Le dedicamos el tiempo libre de nuestro trabajo porque nos gusta”. Aun así, reconocen que compartir sus viajes tiene un impacto real: “Hemos visto que ayudamos a muchísima gente que tiene camper o autocaravana y no sabe dónde pasar un puente o vacaciones y se lo dejamos bastante bien encaminado”.

Castellón, una provincia conocida

Castellón no es un territorio nuevo para ellos. Ya habían estado anteriormente recorriendo la provincia y en esta última visita volvieron a confirmar su potencial. “En Castellón ya estuvimos antes en otras ocasiones y hemos hecho diferentes rutas por Morella y también nos gustaron mucho Les Coves de Sant Josep en la Vall d’Uixó”. En este viaje, el itinerario incluyó Onda, el Grau de Castelló y Peñíscola.

La ruta comenzó en Onda, donde se alojaron en un área de la red Camping-Car Park. Reservaron a través de la aplicación por cinco euros la noche gracias a su “pack privilege”. Sobre el área destacan que cuenta con servicios de llenado y vaciado de aguas, aunque “no tiene conexión eléctrica y el terreno parece sin acabar”. También señalan que está situada a las afueras, a unos 20 o 25 minutos andando del centro, por lo que recomiendan llevar bicicletas, algo que ellos mismos hacen habitualmente. “Hay un carril bici en la zona deportiva cercana”, apuntan.

Durante la entrada a la ciudad, les llamó la atención “la gran cantidad de industria y empresas que hay al entrar a Onda”. Ya en el casco urbano, disfrutaron del paseo por la Plaza del Almudín y las calles estrechas que suben hacia el castillo, un trazado que comparan con “una Medina por su aspecto laberíntico”, aunque se quedaron con ganas de visitar el interior del monumento.

De la montaña al mar

El plan inicial era continuar hacia el Grau de Castelló, aprovechando el buen tiempo. Sin embargo, al llegar se encontraron el parking lleno o cerrado, lo que les llevó a cambiar de destino sobre la marcha y poner rumbo a Peñíscola. En la ciudad del Papa Luna comprobaron la evolución del área de autocaravanas que ya conocían de visitas anteriores. “Notamos que se ha modernizado, ahora tiene barreras y cajeros automáticos en lugar de cobro manual”, explican. Aunque el área no dispone de conexión eléctrica, la eligen por su tranquilidad. Desde allí disfrutaron de un paseo por la playa junto a su perro Teddy, destacando “la arena fina y los colores del cielo al atardecer”.

Alicia y Javi perciben una evolución positiva en la provincia en cuanto a infraestructuras para autocaravanas, especialmente en la costa. “Castellón para ir en caravana está mejorando. La zona de la costa está más preparada. En Peñíscola y en la zona del Grau va mejorando, con una zona de caravanas muy chula”. Valoran especialmente la existencia de espacios habilitados y seguros, incluso si son de pago. “Aunque haya que pagar, no nos importa pagar 10 o 15 euros por estar en un sitio seguro y está bien que haya servicios”.

Para ellos, lo esencial es claro: “Lo mínimo que pedimos quienes viajamos en caravana es que haya cambios de agua para llenar aguas limpias y vaciar aguas grises y negras”. La luz es un extra. Comparan la situación con otros países europeos y no dudan: “Francia es el paraíso para estos viajes, no hay un país más preparado”. Allí existen áreas gratuitas y zonas de vaciado sin coste, aunque entienden que los servicios adicionales tengan precio. “Al final es un beneficio para el municipio que ha puesto una infraestructura”.

Alicia y Javi en una imagen recorriendo Castellón. / Mediterráneo

También señalan una asignatura pendiente en España: la conexión de las áreas con los núcleos urbanos. “Normalmente las áreas están muy lejos de la ciudad. Nosotros tenemos bici, pero en Europa también hay transporte público frente a las áreas. En España no suelen estar tan bien conectadas”.

Un turismo que va más allá del verano

Más allá de la experiencia personal, Alicia y Javi defienden el valor económico y social del turismo en autocaravana. “Tener autocaravana sale rentable viendo los precios que hay de hoteles. Con una caravana puedes salir cuatro fines de semana al mes”. Y desmontan uno de los tópicos más repetidos: “Pese a lo que se diga, nosotros vamos a restaurantes, tiendas y dejamos dinero donde vamos”.

En su opinión, se trata de un modelo de viaje que sigue infravalorado. “Este es un turismo que no está valorado como merece”. Reconocen que en verano pueden surgir problemas por la saturación, pero recuerdan una realidad menos visible: “Nadie habla de que viajamos todo el año. Desde octubre a marzo, en temporada baja, los que tenemos caravana somos los que mantenemos muchos pequeños pueblos”.