Pescaderías a medio gas en Castellón por el parón de la flota y el temporal

El paro de los pescadores de Castellón por el reglamento europeo de control que se inició el lunes y que acaba este martes ha tenido impacto en las pescaderías de la provincia. Algunas paradas de los mercados han permanecido cerradas por falta de producto y, quienes han optado por abrir, lo han hecho con género procedente del norte del país, según han explicado los propios pescaderos.

En el Mercat Central de Castelló durante esta mañana ha habido puestos que han trabajado con normalidad y, otros en cambio, que han permanecido cerrados. No obstante, encontrar especies como boquerón o sardina ha sido prácticamente imposible, por lo que el consumidor se ha tenido que conformar con otros productos.

A pesar de que el lunes por la tarde el Ministerio de Agricultura llegó a un acuerdo con las cofradías de todo el país y anunció una flexibilización del reglamento de control, la inmensa mayoría de la flota de Castellón mantiene el paro para hoy. Mañana miércoles, y siempre que el temporal remita, las embarcaciones volverán a la mar.

El polémico reglamento obligaba a los marineros a pesar y anotar en un cuaderno digital todas las capturas y, además, tenían e hacerlo dos horas y media antes de llegar a puerto. No obstante, y gracias a la presión ejercida por el sector, el Ministerio ha optado por relajar la norma y adoptará una resolución para establecer que los errores u omisiones en la estimación de las cantidades en el diario electrónico para especies con capturas inferiores a 50 kilos no constituyan una infracción, siempre y cuando la declaración de desembarque recoja la cifra correcta de cantidades por especies. Además, desde la secretaría general se dará instrucciones concretas a los servicios de inspección y control para aplicar las disposiciones de esta resolución.

Respecto al preaviso, uno de los aspectos más polémicos del reglamento europeo, el Ministerio comunicó al sector que no será necesario anotar las capturas con dos horas y media de antelación, sino que esa notificación previa se realizará en el momento en que se ponga rumbo a puerto. De esto, no obstante, quedarán excluidos aquellas embarcaciones que ya están sujetas a la obligación de preaviso y aquellas otras para las que ya existen plazos específicos, como las que traen más de 10.000 kilos o las que descargan especies como el atún rojo.