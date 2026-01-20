El propietario de una Caseta en Nules afectado por el temporal: "La última vez que pasó algo similar fue antes de pandemia, en 2020"

El temporal se ha comido literalmente la mayor parte del litoral de la playa de Nules. No es una circunstancia nueva ni excepcional, así lo afirman los vecinos y el alcalde, David García. El propietario de una de les casetes de primera línea estaba este martes comprobando lo que ya imaginaba. Una vez más, el oleaje ha llegado hasta la terraza de la vivienda familiar, como demuestra la cantidad de arena y piedras que cubren su pavimento. «La última vez que pasó algo similar fue antes de la pandemia, enero del 2020», asegura. Fue en aquel temporal en el que el Ayuntamiento decidió construir un muro de rocas frente a las casas de la playa Bovalar, que en esta ocasión han estado protegidas por esa construcción.

El alcalde insiste en que la única solución para los destrozos recurrentes es «un proyecto de protección integral de nuestro litoral, y no una solución a tramos». Apunta a que la realidad refuerza la evidencia. El sector de la playa de les Marines en el que se construyeron espigones y se llevó a cabo una intervención de estabilización en el 2024, ha soportado la fuerza destructiva del oleaje. David García es contundente: «Donde no se ha invertido nada, se está sufriendo y mucho».

En el tramo más al sur de esa misma playa de les Marines, el mar ha hecho desaparecer por completo la zona de baño y se ha metido dentro de las urbanizaciones, destrozando el único acceso principal a esas zonas residenciales, lo que ha llevado al consistorio a cortar el paso.

