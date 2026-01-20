Las reclamaciones al Defensor del Paciente por mala práxis médica crecen en Castellón en el último año

Las reclamaciones al Defensor del Paciente por mala praxis médica se han incrementado en el último año en Castellón. Según la memoria anual presentada este lunes, el año pasado se computaron 54 quejas frente a las 48 del 2024.

Los abogados de esta asociación tramitaron la reclamación de responsabilidad patrimonial en representación de la familia de un paciente de 56 años, fallecido el 30 de noviembre de 2023 que sufrió un retraso en el diagnóstico de un cáncer por parte del Hospital General de Castellón, que fue estimada parcialmente por la Conselleria de Sanitat concediendo una indemnización de 155.762 euros.

Comunitat

En el conjunto de la Comunitat el año pasado se registraron 1.133 casos de mala praxis, según el Defensor del Paciente. Son más casos que en el 2024, cuando fueron 992. Esto la convierte en la cuarta autonomía del ránking.

Las problemáticas

Entre las problemáticas denunciadas, el Defensor del Paciente resalta que que la escasez de pediatras, cirujanos vasculares, dermatólogos o especialistas de salud mental están lastrando las listas de espera. Además, añade, la eficacia de la Atención Primaria no atraviesa su mejor momento por los largos retrasos para las citas. También lamenta la falta de enfermeras.

Mejoría de las listas de espera

No obstante, aprecia una mejoría en la lista de espera quirúrgica que no impide que 50.704 ciudadanos estén aguardando pasar por el quirófano mientras la demora se establece en los 81 días, a falta de que se conozcan los datos correspondientes a diciembre del 2025 que Conselleria aún no ha hecho públicos. Las especialidades que aglutinan el mayor número de pacientes con mayor espera en la lista quirúrgica son oftalmología, cirugía general y de digestivo y traumatología.