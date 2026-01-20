Los sindicatos rechazan los nuevos Centros de Atención Urgente 24 horas por la movilidad forzosa del personal

Los sindicatos han rechazado la orden de creación, estructura y organización de los Centros de Atención Urgente 24 horas (CAU24h) presentada por la Generalitat en la Mesa Sectorial de Sanitat, al considerar que se trata de un “invento” que conlleva movilidad forzosa, precarización laboral y falta de personal, pese a que la Conselleria defiende el nuevo modelo como un refuerzo del sistema de urgencias.

Un nuevo recurso sanitario

Según la Conselleria, los CAU24h se conciben como un recurso adicional a los centros de Atención Primaria, los servicios de emergencias sanitarias y las urgencias hospitalarias, con el objetivo de ofrecer una atención urgente más rápida, eficiente y coordinada.

El plan prevé la creación progresiva de 19 centros en la Comunitat Valenciana, priorizando los municipios con más de 50.000 habitantes (dos de ellos en Castelló y Vila-real) y mayor demanda asistencial. Los actuales Puntos de Asistencia Sanitaria se reconvertirán en estos nuevos centros y el resto se implantará de forma gradual.

Atención urgente las 24 horas

Los nuevos centros formarán parte de la red de atención urgente extrahospitalaria y estarán especializados en urgencias de baja y media complejidad, con funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 365 días del año.

No sustituirán a las urgencias hospitalarias, que seguirán atendiendo los casos de alta complejidad o riesgo vital, y permitirán descongestionar tanto la Atención Primaria como las urgencias hospitalarias, redistribuyendo la demanda asistencial.

Dotación y funcionamiento

Los CAU24h dispondrán de plantillas específicas, dimensionadas según la población de referencia, integradas por personal médico, de enfermería, técnicos sanitarios, TCAE, personal administrativo y celadores, con posibilidad de contar con jefaturas de sección y supervisores de enfermería según la Conselleria.

El acceso será directo, sin cita previa, por derivación desde los centros de salud o por indicación del CICU tras contacto con el 112. Los pacientes pasarán por triaje de enfermería, donde se establecerá la prioridad asistencial.

Estos centros contarán con zonas de triaje, áreas críticas y tecnología diagnóstica, incluyendo radiología digital con inteligencia artificial y analítica básica, para evitar desplazamientos innecesarios a hospitales.

Rechazo sindical

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV ha rechazado la orden por considerar que no está dotada del personal necesario para asumir una actividad continuada y porque lleva aparejada una movilidad forzosa del personal.

Por su parte, el Sindicato Médico CESM califica la propuesta de “extremadamente peligrosa”, al entender que agravará el déficit de profesionales y la fuga de médicos, además de considerar insuficientes los recursos previstos.

Los sindicatos alertan de que recurrir a personal de otras unidades para cubrir los CAU24h puede desestabilizar equipos ya tensionados, especialmente en Atención Primaria y urgencias hospitalarias, y advierten del riesgo de precarización si no se crean plazas estructurales.

Falta de negociación

CCOO denuncia además la ambigüedad en la dependencia del personal, la incertidumbre sobre la reconversión de los actuales Puntos de Atención Continuada y la falta de un proceso real de negociación, tras rechazarse la petición sindical de abordar el tema en una mesa técnica.

Entre sus demandas figuran ratios mínimas de personal por turno, creación de nuevas plazas estructurales, medidas de conciliación laboral, protección de la salud laboral y protocolos de movilidad voluntarios y negociados.