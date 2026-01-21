Almassora fortalece su potencial cultural y festivo con Les Calderes

El Ayuntamiento de Almassora ha presentado en Fitur sus propuestas para seguir impulsando el municipio como destino cultural, festivo y experiencial, poniendo el acento en tres grandes pilares: la declaración de Les Calderes como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, la nueva oficina de turismo y la ampliación del programa de visitas guiadas gratuitas.

La concejala de Turismo, Silvana Rovira, ha sido la encargada de exponer los atractivos del municipio, «una apuesta firme para dar a conocer nuestra identidad, tradiciones y patrimonio, consolidando un modelo turístico sostenible y de calidad», ha resaltado.

El reconocimiento de Les Calderes «supone un revulsivo para atraer visitantes y dinamizar nuestra economía», ha afirmado la edila. Cabe señalar que los vecinos celebran esta festividad cada 22 de mayo, día de su patrona Santa Quitèria, combinando tradición, sentimiento y gastronomía, y simbolizando la generosidad y solidaridad. En la última edición se repartieron cerca de 8.000 raciones cocinadas en 52 calderas.

Otro de los aspectos destacados es la nueva oficina de turismo, reabierta en 2025 y ubicada en la planta baja del Museo Municipal, un servicio moderno y accesible que «nos permite ofrecer una atención más personalizada, mejorar la información y reforzar la imagen de Almassora como destino», ha señalado la edila.

Visitas guiadas

Asimismo, Almassora presenta en Fitur la programación de visitas guiadas gratuitas para 2026, que prevén cuatro propuestas nuevas: Almassora en femenino, Ruta del agua, Arte cerámico y La toponimia de Almassora. Estas se unirán a experiencias que ya son un éxito: Almassora medieval, Santa Quitèria y su entorno, El esplendor de la naranja, El ciclo ruta a Les Goles o el Museo Arqueológico del Torrelló.

También están previstas jornadas de puertas abiertas del Museo Municipal y del Museu del Joguet, con actividades infantiles y talleres didácticos, y las actividades relacionadas con la Fira de Sant Andreu también en el Museo Municipal.

En este sentido, Rovira ha apuntado que «la gran acogida de las visitas guiadas demuestra que existe un interés real por conocer nuestra historia, patrimonio y tradiciones».

Noticias relacionadas

Oportunidades

Almassora pone a disposición del público, durante todo el año, una amplia variedad de recursos, «que nos distinguen, como una playa con enormes posibilidades, un valioso patrimonio histórico y cultural, el entorno natural del río Millars y la singularidad del paraje de Santa Quitèria», ha manifestado Rovira, quien también ha afirmado que con esta propuesta, la localidad «refuerza su presencia en el mapa turístico y avanza en su objetivo de convertir el turismo en un motor complementario de desarrollo económico y social para el municipio».