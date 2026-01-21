Almenara reclama espigones urgentes tras los graves daños del temporal en la playa Casablanca

El último temporal marítimo provocado por la borrasca Harry ha vuelto a golpear con fuerza el litoral de Almenara, agravando la regresión de la costa y causando importantes daños en infraestructuras y espacios naturales. La zona sur de la playa Casablanca ha sido una de las más afectadas, una situación que ha llevado al Ayuntamiento a insistir en la necesidad de actuaciones urgentes para proteger el litoral.

Daños en infraestructuras y regresión del litoral

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, y la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, han visitado la zona sur de la playa para comprobar sobre el terreno el alcance de los desperfectos. El temporal ha provocado daños en infraestructuras, vegetación y espacios protegidos, intensificando un proceso de erosión que ya venía afectando a este tramo de costa tras episodios anteriores.

La alcaldesa ha advertido de que la situación “ya no puede esperar más” y ha subrayado que los efectos del último temporal evidencian la fragilidad del litoral sur del municipio.

Espigones como solución prioritaria

Durante la visita, Estíbaliz Pérez ha reiterado la reclamación histórica del municipio: la construcción de espigones que permitan estabilizar y proteger la costa sur de Almenara. “Tras este nuevo temporal, seguimos reclamando al Gobierno de España una actuación urgente”, ha señalado, insistiendo también en la necesidad de agilizar los trámites administrativos para ejecutar las propuestas ya planteadas.

La alcaldesa ha defendido que esta solución ya ha demostrado su eficacia en la zona norte de la playa, donde los espigones existentes han reducido de forma notable el impacto del oleaje. “Es un ejemplo claro de que esta solución funciona y debe aplicarse también en el sur”, ha afirmado.

El paseo de madera, prácticamente destruido

Uno de los puntos más afectados por la borrasca Harry ha sido el paseo de madera, que ha quedado prácticamente destruido. Ante esta situación, el Ayuntamiento reclama una remodelación integral de esta infraestructura.

Pérez ha apostado por un nuevo trazado, con un diseño “más moderno, sostenible y resistente”, una actuación que, según ha señalado, ya venía solicitándose desde hace tiempo y que ahora se ha convertido en una prioridad tras los últimos daños registrados.

Compromiso para la recuperación

Por su parte, la subdelegada del Gobierno ha visitado la zona acompañada de técnicos y responsables de Costas provinciales, comprometiéndose a trabajar en la recuperación del área afectada y en la reconstrucción de las infraestructuras dañadas. Un compromiso que ha sido valorado positivamente por la alcaldesa.

Además, Estíbaliz Pérez ha avanzado que estas reivindicaciones se trasladarán de nuevo en la próxima reunión prevista en Madrid con la Dirección General de la Costa y el Mar, con el objetivo de acelerar soluciones para un litoral que, tras cada temporal, vuelve a quedar al límite.