Benicàssim refuerza en Fitur su modelo de destino de turismo familiar
La localidad presenta en la feria, bajo el lema ‘Vive un Benicàssim muy vivo’, una oferta que combina playa, naturaleza y ocio
Benicàssim ha presentado este miércoles en Fitur su oferta de turismo familiar bajo el lema Vive un Benicàssim muy vivo, una propuesta con la que el municipio refuerza su posicionamiento como destino turístico diverso, cuidado y activo durante todo el año, más allá del tradicional binomio de sol y playa.
La localidad pone el foco en un modelo que integra playa y montaña, gastronomía, festivales, patrimonio y una amplia agenda cultural y de ocio para disfrutar en familia.
Durante la presentación, la alcaldesa, Susana Marqués, ha explicado que la apuesta por el turismo familiar forma parte de la estrategia turística global de Benicàssim y responde a un modelo de destino "completo y competitivo", basado en criterios de calidad, accesibilidad y atención específica a las familias. Un enfoque que se refleja tanto en la planificación de las experiencias como en la diversificación de la oferta, con propuestas adaptadas a todas las edades.
Turismo familiar
Marqués ha destacado que el turismo familiar implica ofrecer tranquilidad y seguridad a quienes viajan con niños, en un entorno amable y hospitalario, donde los más pequeños descubren el destino mientras los adultos disfrutan con la confianza de sentirse cuidados. Una forma de viajar que favorece la creación de recuerdos compartidos y refuerza el vínculo emocional con el destino.
Este segmento se ha consolidado además como un eje estratégico para el desarrollo turístico sostenible del municipio, por su capacidad para generar impacto positivo en la economía local, fomentar la fidelización del visitante y contribuir a la desestacionalización. En este contexto, el patrimonio histórico y cultural de Benicàssim se transforma en una experiencia educativa y atractiva para el público familiar.
La adhesión de Benicàssim al Club de Producto de Turismo Familiar de la Comunitat Valenciana Tour & Kids ha sido presentada como una muestra del compromiso municipal con este modelo. La certificación avala la calidad del destino y reconoce el trabajo para ofrecer un entorno accesible, seguro y diseñado desde la sensibilidad que requiere viajar en familia, con atención a la planificación y a los servicios.
Agenda atractiva
La identidad familiar del destino se ve reforzada por una completa agenda de festivales, eventos y actividades infantiles a lo largo de todo el año. Propuestas como Imagina Benicàssim, Torre a la Vista o el programa Benicàssim Kids se suman a una oferta que incluye parques de ocio, Aquarama, el parque del Trenet, rutas cicloturísticas, la Vía Verde y senderos familiares en el entorno natural del Desert de les Palmes.
Dentro de esta programación destaca Benicàssim Kids, un formato de dinamización turística que convierte a niños en exploradores a través de visitas guiadas teatralizadas.
