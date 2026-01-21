Desafío robotizado en Castelló: la competición que reúne a los mejores robots

El Centro Comercial Salera acogerá este sábado la competición VEX Robotics, un evento educativo que fomenta las habilidades Stem (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y el trabajo en equipo entre niños y jóvenes. La jornada, organizada por Robótica Castellón, reunirá a ocho equipos locales que competirán en el reto de la temporada Mix & Match de VEX IQ Robotics Competition.

VEX Robotics es un programa internacional de robótica educativa que permite a los estudiantes diseñar, construir y programar robots para resolver desafíos de ingeniería. La competición se desarrolla en dos fases: un periodo autónomo en el que el robot actúa por sí mismo y otro de control por el piloto, en el que los participantes manejan sus robots para cumplir objetivos específicos.

Programación

El evento arrancará a las 9.00 h, con el entrenamiento de los participantes antes de que la presentación oficial se realice a las 9.45 h. A partir de las 10.00 h, se desarrollarán las partidas, mientras que las finales comenzarán a las 16.00 h. La entrega de premios está prevista a los 17.00 h y, a las 17.30 h, habrá talleres gratuitos de minecraft y robótica.

Los talleres están abiertos a personas a partir de 5 años, con plazas asignadas por inscripción previa en redes sociales y, en caso de no completarse, permitiendo la participación de clientes presentes en el centro.

“En Salera apostamos por convertir nuestros espacios en lugares de experiencias educativas y participativas para toda la comunidad. Eventos como VEX Robotics permiten acercar la ciencia y la tecnología a niños, jóvenes y familias, fomentando la creatividad y el trabajo en equipo”, señala Alejandro Galocha, gerente del Centro Comercial Salera.

Reconocimiento internacional

VEX Robotics cuenta con reconocimiento internacional, con más de 1,1 millones de estudiantes participantes en más de 70 países y torneos que fomentan la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico. La competición en Salera permite a Castellón sumarse a esta iniciativa global, acercando la robótica educativa a niños y jóvenes de la región.

Con esta iniciativa, Salera refuerza su compromiso con la educación, la innovación y el desarrollo de talento local, posicionándose como un espacio donde aprendizaje, diversión y tecnología se encuentran. La jornada de VEX Robotics no solo permitirá a los participantes mostrar sus habilidades, sino que también invitará a toda la comunidad a descubrir y acercarse al mundo de la ciencia y la tecnología de manera divertida y participativa.