El día después del temporal en Castellón. Los ayuntamientos, entre reparar o sufrir aún los envites del mar

La borrasca Harry comienza a remitir, pero mientras que algunos municipios de Castellón del sur todavía están sufriendo los envites del mar, otros en el norte han comenzado a subsanar los desperfectos para tratar de devolver a sus playas una imagen de normalidad lo antes posible.

Vinaròs

Los operarios de la Brigada Municipal de Vinaròs, junto con la empresa concesionaria de la limpieza viaria, trabajan desde primera hora de la mañana en la limpieza de los restos arrastrados por el temporal marítimo. El fuerte oleaje obligó el martes a cortar la circulación en varios tramos de la Costa Norte y Costa Sur como medida de seguridad, y ahora se trabaja con intensidad para retirar las piedras y arena arrastrada por el mar y restablecer de nuevo circulación. El concejal de Obras y Servicios, Josué Brito, ha indicado que “hemos empezado los trabajos en la Costa Sur, en concreto en la avenida de Pau Béjar, que el martes se vio afectada por el fuerte oleaje en varios tramos”. Tras esta vía continuaron las tareas de limpieza en la playa Saldonar y camino Boverals, ambos en la costa Norte, y el resto de zonas afectadas por el temporal.

El Ayuntamiento de Vinaròs estaba realizando una valoración de los daños, que se concretará definitivamente en los próximos días, aunque el vicealcalde Juan Amat avanzó que en principio no han sido importantes ya que podrán solucionarse con la limpieza de los sedimentos y piedras que dejó el oleaje en los viales de las costas norte y sur y en la arena de las playas urbanas del Fortí, Fora Forat y el tramo sur del paseo marítimo.

Los operarios trabajan en Vinaròs en la limpieza viaria / Xavi Flores

Benicarló

Los servicios municipales de limpieza trabajan desde primera hora para recuperar la normalidad lo antes posible en el litoral de Benicarló. Según ha informado el consistorio en redes sociales la avenida del Papa Luna estaba cortada hasta la finalización de los trabajos.

Trabajos de limpieza en Benicarló. / Mediterráneo

Peñíscola

En el término de Peñíscola, los trabajos de los servicios municipales han permitido ya recuperar la normalidad en el primer tramo de paseo y calzada de la avenida del Papa Luna. Esta mañana se ha mantenido una reunión de coordinación con los servicios técnicos de distintas áreas de la gestión municipal para coordinar las tareas de limpieza y recuperación de toda la zona litoral. Las brigadas de limpieza vial y de playas están trabajando a pleno rendimiento con efectivos de refuerzo para la limpieza manual y con maquinaria pesada en el litoral norte.

Peñíscola devuelve a la normalidad el primer tramo de la avenida del Papa Luna. / Ajuntament de Peníscola

Almassora

Almassora comenzará esta misma tarde las tareas de limpieza y adecuación de la playa tras los importantes daños ocasionados por la borrasca Harry. El Ayuntamiento ha activado un operativo especial de limpieza, coordinado por los servicios municipales, que incluirá el uso de maquinaria especializada para retirar restos y sedimentos acumulados en el paseo marítimo y la franja costera, con el objetivo de recuperar la normalidad lo antes posible y garantizar la seguridad.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha señalado que, una vez más, “nuestra playa vuelve a sufrir las consecuencias de temporales cada vez más agresivos, lo que evidencia la fragilidad de nuestro litoral y la necesidad de actuar con urgencia”. En este sentido, Tormo ha reclamado al Gobierno de España ayudas extraordinarias para hacer frente a los daños ocasionados y para poder asumir los costes derivados de estas actuaciones.

Desde el consistorio se recuerda que se seguirá evaluando la evolución del estado del mar y que las actuaciones se adaptarán en función de las condiciones meteorológicas, priorizando siempre la seguridad de vecinos y trabajadores.