Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nave calcinada CastellóRestaurante J ZamoraCámping VilafrancaPolémica dana BurrianaPrograma paellas BenicàssimAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

El día después del temporal en Castellón. Los ayuntamientos, entre reparar o sufrir aún los envites del mar

Municipios como Peñíscola, Vinaròs o Benicarló trabajan en recuperar la normalidad

Trabajos en Benicarló.

Trabajos en Benicarló.

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

La borrasca Harry comienza a remitir, pero mientras que algunos municipios de Castellón del sur todavía están sufriendo los envites del mar, otros en el norte han comenzado a subsanar los desperfectos para tratar de devolver a sus playas una imagen de normalidad lo antes posible.

Vinaròs

Los operarios de la Brigada Municipal de Vinaròs, junto con la empresa concesionaria de la limpieza viaria, trabajan desde primera hora de la mañana en la limpieza de los restos arrastrados por el temporal marítimo. El fuerte oleaje obligó el martes a cortar la circulación en varios tramos de la Costa Norte y Costa Sur como medida de seguridad, y ahora se trabaja con intensidad para retirar las piedras y arena arrastrada por el mar y restablecer de nuevo circulación. El concejal de Obras y Servicios, Josué Brito, ha indicado que “hemos empezado los trabajos en la Costa Sur, en concreto en la avenida de Pau Béjar, que el martes se vio afectada por el fuerte oleaje en varios tramos”. Tras esta vía continuaron las tareas de limpieza en la playa Saldonar y camino Boverals, ambos en la costa Norte, y el resto de zonas afectadas por el temporal.

El Ayuntamiento de Vinaròs estaba realizando una valoración de los daños, que se concretará definitivamente en los próximos días, aunque el vicealcalde Juan Amat avanzó que en principio no han sido importantes ya que podrán solucionarse con la limpieza de los sedimentos y piedras que dejó el oleaje en los viales de las costas norte y sur y en la arena de las playas urbanas del Fortí, Fora Forat y el tramo sur del paseo marítimo.

Los operarios trabajan en Vinaròs en la limpieza viaria

Los operarios trabajan en Vinaròs en la limpieza viaria / Xavi Flores

Benicarló

Los servicios municipales de limpieza trabajan desde primera hora para recuperar la normalidad lo antes posible en el litoral de Benicarló. Según ha informado el consistorio en redes sociales la avenida del Papa Luna estaba cortada hasta la finalización de los trabajos.

Trabajos de limpieza en Benicarló.

Trabajos de limpieza en Benicarló. / Mediterráneo

Peñíscola

En el término de Peñíscola, los trabajos de los servicios municipales han permitido ya recuperar la normalidad en el primer tramo de paseo y calzada de la avenida del Papa Luna. Esta mañana se ha mantenido una reunión de coordinación con los servicios técnicos de distintas áreas de la gestión municipal para coordinar las tareas de limpieza y recuperación de toda la zona litoral. Las brigadas de limpieza vial y de playas están trabajando a pleno rendimiento con efectivos de refuerzo para la limpieza manual y con maquinaria pesada en el litoral norte.

Peñíscola devuelve a la normalidad el primer tramo de la avenida del Papa Luna.

Peñíscola devuelve a la normalidad el primer tramo de la avenida del Papa Luna. / Ajuntament de Peníscola

Almassora

Almassora comenzará esta misma tarde las tareas de limpieza y adecuación de la playa tras los importantes daños ocasionados por la borrasca Harry. El Ayuntamiento ha activado un operativo especial de limpieza, coordinado por los servicios municipales, que incluirá el uso de maquinaria especializada para retirar restos y sedimentos acumulados en el paseo marítimo y la franja costera, con el objetivo de recuperar la normalidad lo antes posible y garantizar la seguridad.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha señalado que, una vez más, “nuestra playa vuelve a sufrir las consecuencias de temporales cada vez más agresivos, lo que evidencia la fragilidad de nuestro litoral y la necesidad de actuar con urgencia”. En este sentido, Tormo ha reclamado al Gobierno de España ayudas extraordinarias para hacer frente a los daños ocasionados y para poder asumir los costes derivados de estas actuaciones.

Noticias relacionadas y más

Desde el consistorio se recuerda que se seguirá evaluando la evolución del estado del mar y que las actuaciones se adaptarán en función de las condiciones meteorológicas, priorizando siempre la seguridad de vecinos y trabajadores.

Almassora iniciará esta tarde las labores de limpieza del litoral.

Almassora iniciará esta tarde las labores de limpieza del litoral. / Ajuntament d'Almassora

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet modifica su previsión para Castellón por la llegada de la borrasca Harry
  2. La fuerza del mar se 'come' la playa en Castellón
  3. La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
  4. La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia
  5. La borrasca Harry trae la nieve a Castellón
  6. Nieve y tormentas fuertes y persistentes a Castellón este fin de semana: primera alerta amarilla ya activada
  7. Castellón se prepara para varios días de lluvias, viento y posible nieve por un cambio radical de tiempo
  8. La llegada de la borrasca Harry eleva la alerta en Castellón: Ojo con la lluvia y la nieve

PortCastelló cierra la escala de una veintena de cruceros con 21.000 personas hasta 2027

PortCastelló cierra la escala de una veintena de cruceros con 21.000 personas hasta 2027

Desafío robotizado en Castelló: la competición que reúne a los mejores robots

Desafío robotizado en Castelló: la competición que reúne a los mejores robots

La Diputación concluye la modernización de cuatro cuarteles de la Guardia Civil de Castellón

La Diputación concluye la modernización de cuatro cuarteles de la Guardia Civil de Castellón

La Generalitat creará una mesa de la conectividad para sumar nuevos destinos desde el aeropuerto de Castellón

La Generalitat creará una mesa de la conectividad para sumar nuevos destinos desde el aeropuerto de Castellón

La fuerza del mar se 'come' la playa en Castellón

La fuerza del mar se 'come' la playa en Castellón

El president Pérez Llorca clama al Gobierno ante el temporal de mar en Castellón: "Lo que pedimos es que nos dejen hacer"

El president Pérez Llorca clama al Gobierno ante el temporal de mar en Castellón: "Lo que pedimos es que nos dejen hacer"

El día después del temporal en Castellón. Los ayuntamientos, entre reparar o sufrir aún los envites del mar

El día después del temporal en Castellón. Los ayuntamientos, entre reparar o sufrir aún los envites del mar

Borrasca Harry: Los expertos apelan a la responsabilidad frente a los turistas kamikazes del temporal en Castellón

Borrasca Harry: Los expertos apelan a la responsabilidad frente a los turistas kamikazes del temporal en Castellón
Tracking Pixel Contents