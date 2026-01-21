La Diputación y eDreams se acercan para atraer más turistas a Castellón

La Diputación de Castellón se acerca a eDreams, una de las agencias de viajes on line líderes, con el fin de abrir nuevas oportunidades para el sector turístico y posicionar los establecimientos de alojamientos de la provincia.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, se han reunido este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur, que se celebra en Madrid, con representantes de la compañía dentro de la agenda centrada en seguir posicionando a la provincia de Castellón como destino de excelencia los 365 días del año.

“Fitur es una cita clave para posicionar a Castellón como destino turístico de excelencia y, además de difundir todas las bondades de nuestro territorio, es un espacio muy relevante para impulsar colaboraciones con actores turísticos estratégicos”, ha destacado Barrachina.

"Acelerar el desarrollo"

Desde la institución destacan que eDreams, fundada en el 1999 y con una extensa oferta de vuelos, hoteles, alquiler de coches y paquetes vacacionales, ofrece opciones de poder buscar y reservar vuelos multidestino, así como operar internacionalmente con presencia en muchos países, que “poseen un gran atractivo para acelerar el desarrollo y la difusión de productos turísticos que contribuyan a la desestacionalización”, ha expresado la presidenta.

Para la máxima representante de la institución provincial, “la captación de viajeros, nacionales y extranjeros, es un factor muy importante para consolidar la industria turística provincial, pilar básico de la economía de Castellón”. De ahí la apuesta de la Diputación de Castellón por establecer contactos con el fin de llevar a cabo cuyo objetivo es sumar visitantes a la provincia de Castellón durante todo el año, sobre todo fuera de temporada alta.

En los meses con menos actividad

Y es que la estrategia turística provincial se centra principalmente en incrementar el número de turistas especialmente en los meses de menos actividad turística y fortalecer la oferta turística del cicloturismo, gastronomía, festivales y turismo senior.

El vicepresidente y responsable del área Turística ha indicado que “el objetivo es seguir manteniendo reuniones de trabajo para ampliar el mercado y aprovechar, del mismo modo, las conexiones aéreas que hay en el aeropuerto de Castellón con los diferentes destinos tanto nacionales como internacionales”. En este sentido, Martínez ha puesto en valor el crecimiento del aeropuerto con las conexiones aéreas y ha hecho hincapié en “seguir aumentando el interés del turista por la provincia de Castellón".