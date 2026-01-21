La Diputación concluye la modernización de cuatro cuarteles de la Guardia Civil de Castellón

La Diputación de Castellónha concluido las obras de modernización de cuatro cuarteles de la Guardia Civil ubicados en la provincia con el objetivo central de reforzar la seguridad en todo el territorio.

El vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha visitado los trabajos de remodelación y mejora que se han llevado a cabo en el cuartel de Benicarló, donde ha expresado la necesidad de acometer estas intervenciones para “garantizar que las y los agentes de la Guardia Civil puedan desarrollar su tarea en las mejores condiciones”.

Las mejores condiciones

Se trata de una actuación que, al igual que las desarrolladas y finalizadas en Benassal, Alcalà de Xivert y Segorbe, tiene el objetivo de ofrecer a los efectivos de la Guardia Civil las mejores condiciones para desempeñar su labor con eficacia y se enmarca en la apuesta de la Diputación de Castellón por la mejora de los cuarteles de la provincia.

“Desde la Diputación de Castellón entendemos que contar con instalaciones dignas, seguras y adecuadas es fundamental para que la Guardia Civil pueda prestar un servicio de calidad. Estas actuaciones mejoran las condiciones laborales de los agentes y repercuten directamente en una mayor atención a la ciudadanía”, ha destacado el vicepresidente.

Momento de la visita al cuartel de Benicarló. / MEDITERRÁNEO

En este sentido, el responsable del área de Infraestructuras ha puesto en valor la gran labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, señalando que “merecen las mejores instalaciones para poder desempeñar su trabajo con eficacia y seguridad”. Por ello, “hemos mejorado los cuatro cuarteles para que cuenten con los recursos adecuados para cumplir con su importante labor”, ha indicado Folgado.

Las actuaciones con 220.000 euros

Así pues, con una inversión de 220.000 euros, la institución provincial ha llevado a cabo las mejoras necesarias en estos cuarteles. En cuanto a las características de cada actuación, en Benicarló se ha llevado a cabo la reforma de las dependencias del Puesto Principal. Por otro lado, en Benassal se ha realizado un refuerzo estructural en el forjado del techo del garaje, se ha reparado el sistema de saneamiento y se ha adecuado el pavimento del patio. Además, se ha mejorado la fachada del cuartel.

En Alcalà de Xivert se han invertido 55.000 euros en la reparación de azoteas y antepechos de la fachada, así como en la cubrición de los balcones de la última planta. Y, finalmente, en Segorbe se ha llevado a cabo la demolición de trasteros y la adaptación de la zona afectada.

“Cuatro obras que no solo optimizan la calidad del servicio que la Guardia Civil presta a la ciudadanía, sino que también refuerzan el bienestar y la operatividad de los profesionales”, ha resaltado Héctor Folgado, quien ha asegurado que “la Diputación seguirá trabajando para que cada infraestructura esté a la altura del servicio que se ofrece”.