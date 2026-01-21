Borrasca Harry: Los expertos apelan a la responsabilidad frente a los turistas kamikazes del temporal en Castellón
El temporal del martes evidenció actitudes que pueden suponer un peligro en un afán por acercarse en exceso al oleaje
Sentirse hechizado por el oleaje embravecido puede ser peligroso. Distintas instituciones como Protección Civil, Emergencias, ayuntamientos o el propio Consorcio Provincial de Bomberos han lanzado recomendaciones a raíz del temporal marítimo asociado a la borrasca Harry, relativa a no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados, abstenerse de practicar deportes náuticos o no circular por vías próximas a la playa...
Sin embargo, a pesar de la alerta naranja que se activó este lunes en el litoral de Castellón por olas de 4 metros, en las redes sociales se ha podido comprobar cómo persiste el turismo 'kamikaze' de temporales. En municipios como Moncofa, Alcossebre o Benicarló puede verse gente cometiendo conductas imprudentes, como fotografiar o contemplar el envite del mar desde los espigones, sobre pasarelas inestables o incluso circulando con el vehículo. Un fenómeno que ha ido a más con el auge de las redes sociales, aunque también estas se conviertan en medios de denuncia social por parte de los internautas, que condenan dichos comportamientos de riesgo.
Precaución aunque remita el temporal
El propio Ayuntamiento de Peñíscola ha advertido a la población que se abstenga de circular por las estructuras de madera y accesos por presentar roturas o estar inestables y que no accedan a la playa por riesgo de corrimientos de arena. Aunque el temporal comienza a remitir, conviene tener en cuenta estas recomendaciones para evitar nuevos riesgos.
