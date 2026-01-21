La Generalitat creará una mesa de la conectividad para sumar nuevos destinos desde el aeropuerto de Castellón

La Generalitat modernizará las playas, potenciará los destinos del interior, tratará de impulsar la conectividad aérea e incrementará la promoción como grandes líneas de trabajo para impulsar al sector turístico, que ya genera uno de cada seis empleos de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante su intervención en el Día de la Comunitat Valenciana de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que ha arrancado este miércoles, con la vista puesta en consolidar y aumentar la llegada de visitantes, que el pasado año se cifró en 30 millones de turistas, 12,5 de ellos internacionales y el resto del país.

El jefe del Consell ha anunciado la puesta en marcha de un plan especial para las playas, "que son nuestro principal monumento". Una estrategia que contará con una inversión de "más de 2 millones para hacerlas más sostenibles, modernas y dar una imagen diferente, que vamos a poner en marcha en 2026".

Más vías de llegada

Antes, Pérez Llorca ha dado a conocer que se creará también una mesa de la conectividad, que estará liderada por la conselleria de Turismo y cuyo objetivo principal será el de "abrir nuevos destinos con nuestros tres magníficos aeropuertos, que nos permitan incrementar las vías de llegada a nuestra tierra, especialmente con EEUU y Asia". En este sentido, el dirigente se ha referido a los aeropuertos de Valencia y Alicante, pero también al de Castellón, que "mantiene unos resultados extraordinarios".

Visita del president al estand de la Comunitat en Fitur. / MEDITERRÁNEO

Otra de las líneas centrales en las que trabajará este año la administración autonómica será un plan especial para los municipios del interior, que "permita poner en valor el producto, para mí un claro ejemplo de sostenibilidad" y a la vez "combatir la estacionalidad".

Asimismo, el president ha trasladado que realizará una inversión extraordinaria de 10 millones de euros adicionales al plan de promoción, que ascenderá en conjunto a los 19 millones de euros, para posicionar al destino "en todos los rincones del mundo".

"Genera oportunidades y estabilidad"

Mientras, la consellera de Turismo, Marián Cano, ha destacado el crecimiento del 3,4% de los ingresos turísticos del año pasado y ha apuntado que los datos reflejan que el modelo "genera oportunidades, estabilidad laboral y un futuro para las familias".

Para Cano, el objetivo es ahora "gestionar el éxito y avanzar en un modelo que priorice la calidad, la sostenibilidad y el equilibrio territorial" para, además de mejorar la conectividad aérea, asegurar un turismo "compatible con la calidad de vida de los residentes".