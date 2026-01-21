Primero Harry y ahora Ingrid: el temporal deja paso al viento intenso en Castellón

Los municipios de Castellón todavía están recuperándose de las consecuencias de la borrasca Harry que ha comenzado a remitir, tras haber dejado olas de 4 metros y daños en el litoral de norte a sur de la provincia. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de la irrupción de una nueva borrasca de impacto, llamada Ingrid. "Cambio de situación meteorológica. De la borrasca mediterránea Harry pasamos a estar bajo la influencia de una borrasca atlántica, nombrada como Ingrid, por lo que la nubosidad y las lluvias perderán protagonismo y el meteoro de más impacto será el viento", ha compartido en sus redes sociales la Aemet.

Vientos muy fuertes

Un viento que se dejará sentir en Castellón en las próximas horas. De hecho, Aemet ha activado el aviso amarillo para este jueves 22 de enero en el interior norte de la provincia de Castellón por rachas muy fuertes de viento.

Previsión para este jueves

Según Aemet, este jueves se prevén intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas al final del día, con una cota de nieve que en el interior norte se situará en torno a los 1.100-1.300 metros. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo un ligero descenso de las máximas en el interior de Castellón. El viento soplará del oeste y del noroeste, con rachas muy fuertes en el interior de Castellón, tendiendo a amainar en general durante la tarde. Además, de cara al fin de semana existe posibilidad de precipitaciones en forma de nieve en los puntos más altos de la provincia de Castellón.