El legado histórico de Burriana se convierte en motor del turismo activo

Burriana participa en Fitur 2026 con una propuesta centrada en reforzar su posicionamiento como destino turístico competitivo durante todo el año. El Ayuntamiento presentó ante los medios de comunicación la estrategia Burriana, Ciudad Bimilenaria, una línea de trabajo que toma como eje la identidad histórica del municipio y su legado de más de dos mil años para avanzar en la diversificación y la desestacionalización del turismo.

La propuesta pone el acento en la riqueza patrimonial de la ciudad, ofreciendo al visitante un recorrido que abarca desde la villa romana de Sant Gregori hasta el periodo medieval representado por la Basílica de El Salvador, pasando por el valor arquitectónico de la Ruta Modernista. A este conjunto se suman los kilómetros de costa y las playas del Arenal, Malvarrosa y Grau, reconocidas por su calidad, que completan una oferta amplia y complementaria.

Plan Estratégico de Turismo 2026-2030

Durante el acto se destacó que la estrategia turística para este año se apoya en un análisis detallado del comportamiento del visitante y se verá reforzada con la redacción del Plan Estratégico de Turismo 2026-2030. El objetivo es consolidar el municipio como un destino atractivo los doce meses del año, potenciando ámbitos como la cultura, el deporte, la naturaleza, la gastronomía local, los festivales y el turismo de congresos.

La estrategia se apoya en la capacidad de alojamiento existente, con dos hoteles, un hostal y más de 120 apartamentos turísticos, a los que se sumará en breve el parking de autocaravanas para dar respuesta a una demanda en expansión.

Los datos extraídos de la plataforma Smart Tourism de la Conselleria de Turismo avalan este modelo. La capital de la Plana Baixa lidera el crecimiento de la demanda turística con un incremento del 30% respecto al año anterior, con especial protagonismo del mercado internacional, que ya representa el 25% del total y roza los 50.000 visitantes, principalmente de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. El informe también refleja un aumento de las pernoctaciones y de la estancia media, así como un crecimiento destacado en el turismo interprovincial y en el mercado de Madrid donde ayer se reforzó este vínculo.

A la luz de estos datos, la concejala de Turismo, Noelia Peris, ha señalado que «el crecimiento de la demanda turística confirma que vamos en la buena dirección y nos anima a seguir trabajando para consolidar una oferta atractiva acorde».

El impulso se apoya en proyectos como la urbanización de Sant Gregori, el desarrollo del Arenal o la regeneración del antiguo varadero. El alcalde, Jorge Monferrer, afirmó que «el objetivo es posicionar nuestra ciudad como un destino competitivo durante todo el año, capaz de ofrecer experiencias diferenciadas y de atraer nuevos visitantes e inversores».