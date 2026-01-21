Moncofa denuncia la dejadez de Costas ante los daños reiterados en la playa /

El Ayuntamiento de Moncofa ha vuelto a alzar la voz ante la falta de actuaciones efectivas para proteger el litoral del municipio, especialmente las viviendas de primera línea de la playa, tras los continuos daños provocados por los temporales marítimos. El alcalde, Wences Alós, denuncia una situación que considera ya insostenible y reclama agilidad en los proyectos para frenar la regresión de la costa.

“Los temporales avanzan más rápido que los proyectos”

El primer edil de Moncofa lamenta que las respuestas por parte de Costas sigan sin llegar en forma de actuaciones reales. “Llevamos años esperando respuestas contundentes a base de ejecución de proyectos, pero estos caminan mucho más lentos que los propios temporales”, afirma Alós, quien advierte de que el mar “gana por goleada” al no encontrar ningún tipo de impedimento.

Según el alcalde, esta falta de intervención está provocando destrozos continuos en el paseo marítimo, en la avenida Mare Nostrum, en viales inundados por agua del mar y en propiedades privadas, una situación que califica de “muy lamentable” y que, insiste, “no se puede soportar ni esperar más”.

Petición de ayuda a Diputación y Generalitat

Ante este escenario, el Ayuntamiento ha decidido buscar apoyo institucional. Alós anuncia que Moncofa va a pedir ayuda a la Diputación Provincial y a la Generalitat Valenciana para “luchar conjuntamente” frente a los agravios que, según denuncia, sufren desde hace años los municipios costeros.

El alcalde recuerda que la principal reivindicación sigue siendo la construcción de espigones, una solución que se reclama desde hace tiempo y que no acaba de materializarse. “Estamos hartos de los destrozos”, subraya, al tiempo que insiste en la necesidad de agilizar los proyectos y su ejecución para frenar unos temporales marítimos que, asegura, “cada vez son más frecuentes y más intensos”.

Refuerzo puntual en la avenida Mare Nostrum

En paralelo a estas reclamaciones, el Boletín Oficial del Estado ha anunciado la concesión para la ocupación de 60 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre con el objetivo de reforzar la acera este de la avenida Mare Nostrum, una de las zonas más castigadas por los últimos temporales.

Esta actuación se produce después de que la acera haya sufrido importantes desperfectos por el impacto del mar, aunque desde el Ayuntamiento consideran que se trata de una medida puntual que no soluciona el problema de fondo: la falta de una protección estructural del litoral de Moncofa.