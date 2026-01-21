Moncofa se reivindica en su paso por Fitur como un lugar perfecto los 365 días del año

El Ayuntamiento de Moncofa ha presentado este miércoles en Fitur su oferta turística bajo el lema Moncofa, ¡tan cerca! 365 días para disfrutar. Tu primer sol, tu segunda casa, una propuesta que refuerza la imagen del municipio como destino accesible, acogedor y vivo durante todo el año.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha destacado que "queremos que quien piense en Moncofa lo haga, no solo como un lugar para el verano, sino como un destino al que se puede venir en cualquier momento. Estamos cerca, muy bien comunicados y ofrecemos calidad de vida durante los 365 días del año".

Una opción perfecta

Ubicada a medio camino entre València y Castellón, Moncofa ha convertido su localización en una de sus puntos fuertes. "Nuestra cercanía a los grandes núcleos urbanos nos permite ser una opción perfecta, tanto para escapadas de fin de semana, como para estancias largas o segundas residencias", ha señalado Alós.

Esta idea de proximidad y accesibilidad es uno de los mensajes clave que el municipio lleva este año a Fitur, junto a un modelo turístico basado en la tranquilidad, los servicios y el equilibrio entre el ocio y el descanso.

Sostenibilidad

El litoral es uno de los grandes atractivos de Moncofa. El municipio cuenta con cuatro banderas azules y un sendero azul que recorre la costa lo que evidencia el compromiso con la calidad ambiental y la accesibilidad.

A este respecto, la concejala de Turismo, Ilenia Begnozzi, ha subrayado que "estos galardones, no son solo distintivos, son el resultado de una apuesta continuada del Ayuntamiento de Moncofa por un turismo sostenible, familiar y respetuoso con nuestro entorno".

Asimismo, otro de los pilares de la promoción turística es la intensa programación cultural y de ocio. Durante el verano, la programación de Moncofa Mar d’Activitats ofrece más de 300 actividades, todas ellas gratuitas, además de mantener una agenda activa durante el resto del año.

"Queremos que quien venga en Pascua, en Navidad o cualquier fin de semana encuentre siempre una localidad con vida, con propuestas culturales, deportivas y familiares", ha explicado Begnozzi, quien añadió que "esa continuidad es la que nos diferencia y la que fideliza al visitante".

Gastronomía

La oferta turística se completa con una gastronomía mediterránea basada en productos locales, arroces y pescado fresco, así como con mercados, fiestas populares y tradiciones que refuerzan la identidad del municipio.

"Moncofa ha sabido crecer sin perder su esencia. Todo ello ha hecho posible que el visitante que viene a nuestra localidad no se sienta como un turista, sino que se sienta parte del pueblo, como un vecino más", ha concluido Alós.