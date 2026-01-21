La nueva vida del restaurante J Zamora de Castellón: esta es la fecha prevista de reapertura

La Autoridad Portuaria de Castellón avanza para la reapertura del antiguo restaurante J Zamora, que lleva más de un año cerrado y que emprenderá una nueva etapa. Tal y como ya avanzó Mediterráneo, hay en marcha una licitación para la reforma del edificio, con un coste estimado de más de 400.000 euros. Finalizado el periodo de recepción de ofertas, el 12 de enero, la mesa de contratación ya ha realizado la primera evaluación de las empresas presentadas.

La mercantil Civicons es la mejor situada en estos momentos, al obtener 41,85 puntos de los 50 máximos contemplados en la fase de evaluación mediante fórmulas. Unas fórmulas que puntúan la memoria constructiva, el programa de trabajo previsto o las calidades finales.

Plazos para la reapertura

El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ya pone una primera fecha para la reapertura del espacio. "Queremos que en verano ya esté en funcionamiento", detalla. De ahí que en este proceso "hayamos establecido plazos cortos para tenerlo en servicio en el menor tiempo posible", añade.

Cuando se proceda a la adjudicación de las obras y su posterior formalización, existe un plazo máximo de tres meses para realizar las labores de mejora. Entre ellas se incluye el cambio del falso techo, la colocación de un aislamiento acústico o la adecuación de los aseos para mejorar las condiciones de accesibilidad.

Nueva licitación para la explotación

Una vez terminada la intervención, quedará un nuevo paso, con la licitación para explotar este negocio, que en los últimos años llevó el nombre de J Zamora, y que se destinó en un principio a comedor de los trabajadores del puerto. El establecimiento cerró sus puertas a finales de 2024, con el anuncio de su entonces responsable, Montse Perálvarez, de emprender una nueva etapa en su carrera.

Más actuaciones en el puerto

No es esta la única medida que está en marcha en el entorno del puerto de Castellón. Ayer también se reunió la mesa de contratación para analizar las ofertas presentadas para la asistencia técnica de la redacción del proyecto y dirección de obra de la urbanización del entorno de la futura sede de PortCastelló. Son dos las empresas que pujan por realizar estos servicios: Applus y Medrano Sáez & Partners Arquitectos.

Con motivo de la reforma del edificio, que albergará las nuevas dependencias administrativas y el Museu del Mar, se hará una adecuación de la zona circundante. Es una de las diferentes actuaciones en marcha para los próximos años, que tienen entre sus futuros hitos la remodelación de la lonja y la construcción de una nueva fábrica de hielo.