Un paisaje desolador. Así está Almassora tras el paso del temporal Harry
El Ayuntamiento de Almassora pone en marcha un operativo especial para limpiar y adecuar la playa tras el temporal Harry, que dejó olas de cuatro metros y numerosos destrozos
La playa de Almassora presenta un aspecto desolador el día después del temporal Harry que dejó este lunes olas de 4 metros y causó importantes destrozos. El Ayuntamiento de Almassora inicia esta misma tarde las tareas de limpieza y adecuación de la playa tras los importantes daños ocasionados a través de un operativo especial, coordinado por los servicios municipales, que incluirá el uso de maquinaria especializada para retirar restos y sedimentos acumulados en el paseo marítimo y la franja costera.
Restricciones el jueves
El objetivo, según fuentes municipales, es recuperar la normalidad lo antes posible y garantizar la seguridad. Mientras, el Ayuntamiento ha informado que este jueves permanecerá cerrado al tráfico rodado el paseo marítimo, así como que se mantienen activas las rutas alternativas de autobús escolar (con parada en el párking del Parque del Pitillo) y dos de urbano (la anterior y la del parque de Tramuntana).
Reivindicación de la alcaldesa
Asimismo, la alcaldesa, María Tormo, ha señalado que, una vez más, “nuestra playa vuelve a sufrir las consecuencias de temporales cada vez más agresivos, lo que evidencia la fragilidad de nuestro litoral y la necesidad de actuar con urgencia”. En este sentido, Tormo ha reclamado al Gobierno de España ayudas extraordinarias para hacer frente a los daños ocasionados y para poder asumir los costes derivados de estas actuaciones.
“Los ayuntamientos no podemos afrontar solos estas situaciones. Necesitamos el respaldo del Gobierno central, tanto con ayudas económicas inmediatas como con soluciones estructurales que protejan de verdad nuestra costa”, ha subrayado la alcaldesa, insistiendo en la urgencia de desbloquear el proyecto de regeneración de Pla de la Torre.
El Ayuntamiento agradece la colaboración ciudadana y pide prudencia mientras continúan los trabajos de limpieza y recuperación del litoral.
