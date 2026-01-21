FITUR
PortCastelló cierra la escala de una veintena de cruceros con 21.000 personas hasta 2027
La Autoridad Portuaria apuesta por el segmento de las embarcaciones de lujo
El turismo de cruceros toma impulso en la provincia. La Autoridad Portuaria de Castellón ha cerrado una veintena de escalas de cruceros durante los próximos dos años, entre 2026 y 2027, que atraerán al territorio a cerca de 21.000 personas entre pasaje y tripulación
PortCastelló encara así la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid y en la que desarrolla una intensa agenda de entrevistas y encuentros con profesionales, navieras y representantes de diferentes compañías de cruceros entre las que destacan ITM Group, The Tourism Lab, GNV, Calupso Tours y Pérez & cía para seguir creciendo en el sector, fomentar relaciones y crear nuevas alianzas estratégicas.
Aval a la estrategia
El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha señalado que “las más de 6.100 personas que han hecho escala en Castellón en 2025 avalan la estrategia que se está llevando a cabo en la materia y la apuesta decidida del puerto de Castellón por jugar en el segmento de los cruceros de lujo”.
“Durante este tiempo han sido muchas navieras las que han mostrado su confianza y han apostado por PortCastelló como destino de cruceros”, ha añadido Ibáñez, señalando que el objetivo ahora es “seguir trabajando en la misma dirección con una oferta y una infraestructura adaptada a las necesidades de navieras, touroperadores y cruceristas, de ahí la importancia de conocer sus demandas”.
Otros foros internacionales
Asimismo, el máximo responsable de PortCastelló ha avanzado que este año, “volvemos a participar en ferias internacionales como la feria Seatrade Cruise Global, que se celebra en Miami, con el objetivo de seguir posicionándonos a nivel internacional como un destino emergente de cruceros en el Mediterráneo, con una oferta basada en experiencias únicas, centrada en la autenticidad, la sostenibilidad y la riqueza de un territorio que se vive con los cinco sentidos”.
Además, Ibáñez ha anunciado que Castellón volverá a acoger este año el Foro de Cruceros y Náutica de Recreo, un encuentro profesional y técnico para discutir estrategias y oportunidades en el sector de cruceros y náutica de recreo para posicionar a PortCastelló como un puerto líder en este segmento.
