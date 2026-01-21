El president de la Generalitat clama al Gobierno ante el temporal de mar en Castellón: "Lo que pedimos es..."

El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha sido contundente este miércoles en sus reivindicaciones al Gobierno de España tras el temporal marítimo ocasionado por la borrasca Harry que se ha comido el litoral de Castellón y de otros municipios de la Comunitat con olas de cuatro metros.

Que nos dejen hacer...

En concreto, el jefe del Consell ha señalado: "Ayer algunas playas sufrieron mucho el temporal. No hace mucho que aprobamos una ley de costas valenciana que está parada por el Gobierno de España. Pretende regenerar las playas y que los alcaldes, de cualquier color político, no vuelvan a sufrir lo de ayer y especialmente los vecinos de la zona costera. No le pido a ninguna administración que haga el trabajo que tenía que hacer, lo que pedimos es que nos dejen hacerlo a nosotros", ha aseverado. En ese sentido, Pérez Llorca también ha querdido "mostrar mi solidaridad con los alcaldes que ayer sufrieron el temporal y para decirles que aquí hay una administración dispuesta a acabar con un problema. Solo nos tiene que autorizar a hacer lo que otros no consideran tan prioritario", ha indicado.

Inacción del Gobierno

Pérez Llorca también ha recordado las reivindicaciones que se han hecho al Gobierno de España. "Venimos tiempo reivindicando al Gobierno que hay que asegurar el estado de las playas y no lo hace. Y a la vista de su inacción hemos tenido acción. Hemos aprobado una ley de Costas que lo que pretende es acabar con la inacción del Gobierno. Lo que no quieren hacer nos hemos ofrecido a hacerlo y nos la han paralizado. Le propongo al gobierno que nos sentemos, hagamos una mesa de diálogo y, simplemente, que nos dejen hacerlo a nosotros y cumplir con los vecinos afectados", ha indicado.

Solicitud de ayudas

Esta petición se suma a la de otros representantes políticos que en las últimas horas han expresado reivindicaciones en relación con el temporal marítimo. Es el caso de la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha pedido ayudas al Gobierno para paliar los efectos del temporal. Además, en Diputación se escenificó esta semana un frente común en defensa de la costa provincial.

En las últimas horas el temporal, que ha comenzado a remitir, ha causado estragos en la costa provincial, desde Almenara a Vinaròs, lo que ha llevado a los alcaldes a pedir la adopción de medidas y actuaciones para protegerse de nuevos envites del mar.